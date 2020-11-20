Gilead Sciences объявляет о регистрации новых показаний препарата Эпклюза® для подростков

Фармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о расширении в России показаний к применению лекарственного препарата Эпклюза® (велпатасвир+софосбувир), который теперь разрешено использовать для лечения хронического гепатита С у подростков в возрасте от 12 лет и старше или с массой тела не менее 30 кг с инфекцией ВГС генотипов 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Министерство здравоохранения Российской Федерации официально обновило инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата Эпклюза®.

Эффективность и оценка безопасности применения комбинации велпатасвир+софосбувир для детей в возрасте от 12 до 18 лет оценивалась в открытом клиническом исследовании, в котором приняло участие 102 пациента с хроническим гепатитом С. В общей сложности 80 подростков (78%) ранее не получали противовирусную терапию, а 22 пациента (22%) имели опыт лечения.

В обновленной версии инструкции по медицинскому применению препарата Эпклюза® также расширены и возможности его применения у пациентов с почечной патологией. Теперь пациентам с почечной недостаточностью тяжелой степени тяжести (рСКФ <30 мл/мин/1,73м2) или терминальной стадией почечной недостаточности, когда необходимо проведение гемодиализа, применение препарата возможно с осторожностью. Данное изменение было внесено на основании результатов исследования 2 фазы с участием 59 пациентов, находящихся на гемодиализе по причине терминальной стадии почечной недостаточности, с генотипами ВГС 1-6. 13 пациентов (22%) были с опытом противовирусной терапии, 19 больных (32%) ранее перенесли трансплантацию почки.

Эпклюза® – комбинированный противовирусный препарат прямого действия, в состав которого входят два компонента, препятствующих репликации вируса: ингибитор РНК зависимой РНК полимеразы NS5B вируса гепатита С (ВГС) софосбувир и ингибитор NS5A протеина ВГС велпатасвир. Препарат Эпклюза® получил одобрение FDA для лечения хронического гепатита С у взрослых пациентов в 2016 году, вслед за этим маркетинговое разрешение было получено в странах Европейского союза.

gmpnews