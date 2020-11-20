Компания Sinopharm сообщает о вакцинации против коронавируса около миллиона человек

Почти миллион человек были вакцинированы экспериментальной вакциной от COVID-19, разработанной China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Вакцинация проходила в Китае в рамках программы экстренного использования препарата, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Напомним, что Китай запустил программу экстренного использования в июле, в которую включены три экспериментальных вакцины. Программа действует для ключевых работников и других ограниченных групп населения, несмотря на то, что клинические исследования еще не завершены и нет полных данных о безопасности и эффективности вакцин.

От тех, кто получил вакцину, на сегодняшний день не поступало никаких сообщений о серьезных побочных реакциях, заявил Sinopharm в опубликованном материале в социальной сети WeChat со ссылкой на председателя правления компании Лю Цзинчжэня.

В программу по экстренному использованию включены две вакцины, разработанные дочерней компанией Sinopharm — China National Biotec Group (CNBG), и третья, разработанная Sinovac Biotech SVA.O.

Оба препарата Sinopharm являются инактивированными вакцинами. Для вакцинации используется двухдозовая схема. И о какой именно из этих двух вакцин шла речь в материале не понятно.

На сегодня китайские вакцины проходят третью фазу клинических испытаний за рубежом, в которых уже приняли участие почти 60 000 человек. При этом у более чем 40 000 участников через 14 дней после получения второй дозы были взяты образцы крови, такие данные приводятся в статье со ссылкой на Лю, без разбивки цифр по каждой из вакцин.

Также в компании добавили, что среди сотрудников строительного бизнеса, дипломатов и студентов, уехавших за границу после вакцинации, никто не был инфицирован новым коронавирусом.

Однако эксперты предостерегают от использования для определения эффективности вакцины данных только из программы экстренного использования, без сопоставимых результатов, полученных в контрольной группе по стандарту клинических испытаний.

gmpnews