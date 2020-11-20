Российские фармкомпании увеличили на 40% выпуск лекарств антиковидной номенклатуры

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, еще летом текущего года ведомство сориентировало бизнес на создание полугодовых запасов сырья и материалов по антиковидной номенклатуре. Под эти цели компании привлекли из Фонда развития промышленности 9,5 млрд рублей. В итоге уже в начале октября производителям удалось выйти на объемы выпуска препаратов от коронавируса, вдвое превышающие пиковые апрельские значения, такие данные привёл министр в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства, которое было посвящено проблемам борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Это обеспечило значительные складские запасы, но уже с середины октября начался ажиотажный спрос и в аптечном, и в госпитальном сегментах. К сожалению, такой колоссальный вброс препаратов в рынок не смогла переварить система маркировки», — рассказал Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что разрядить ситуацию на рынке удалось при помощи перевода системы маркировки с разрешительного в уведомительный порядок, с сохранением возможности отслеживания движения лекарств.

По словам Дениса Мантурова, министерство уделяет особое внимание вопросу обеспечения граждан, проходящих амбулаторное лечение, бесплатными медикаментами.

«Вместе с Минздравом мы оцифровали совокупную потребность всех регионов. Текущие объемы производства, а также импортные поставки покрывают заявки в препаратах и для амбулаторного, и для госпитального звена. И чтобы упростить субъектам работу мы приоритезировали закупки антиковидных лекарств, присвоив им отдельный цифровой бюджетный код», — рассказал министр.

Для гарантированного насыщения аптечного сегмента необходимыми препаратами отечественные фармкомпании суммарно по всей номенклатуре увеличили выпуск на 40%. Производство большинства препаратов, по словам Дениса Мантурова, в ноябре-декабре будет увеличено еще в 3 раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств, таких как антибиотик азитромицин, противомикробное средство левофлоксацин, а также три отечественных препарата одного терапевтического действия — фавипиравир, коронавир и арепливир.

«По назальному интерферону буквально вчера в Москве запущена новая линия, удваивающая общее производство препарата в стране в целом. Лекарства против цитокинового шторма олокизумаб и левилимаб, которые мы начали выпускать в мае, регионы до октября практически не заказывали. Сейчас на фоне повышения спроса компании экстренно наращивают объемы», — озвучил министр.

Глава Минпромторга отметил, что после насыщения рынка заявленными медикаментами, будет сформирован оборачиваемый государственный лекарственный резерв, — для этого уже определен перечень препаратов и субстанций, а также объемов под создание запасов.

По итогам совещания Владимир Путин подчеркнул, что в каждом регионе независимо от количества больных должен быть финансово обеспечен доступ к бесплатным лекарствам.

«Задача Правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза», — заявил президент.

gmpnews