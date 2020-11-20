ФАС России: административный штраф не каждого удерживает от картеля

«Любой картель – это преступление против нас с вами, против потребителей. Если это госзакупки – то еще и против бюджета. Если завышена цена на торгах, значит госзаказчик закупил меньше лекарств или оборудования, и это напрямую отразится на качестве нашего лечения и медицинского обслуживания. Если речь идет о товарных рынках, то сговор – это прямое изъятие денежных средств из наших карманов на ту сумму, на которую нарушители договорились поднять цены. То же воровство, только другим способом» , — так начал свое выступление начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в рамках состоявшегося вебинара «Антиконкурентные соглашения в госзакупках: риски участников. Взгляд со стороны ФАС».

Эксперт перечислил запрещенные Законом о защите конкуренции виды соглашений и привел статистику возбужденных антимонопольными органами дел за 2020 год:

«Закон о защите конкуренции запрещает компаниям-конкурентам договариваться между собой о поддержании цены, а также договариваться с заказчиком или организатором торгов с целью ограничения конкуренции или получения преимуществ на торгах, — сообщил спикер. — За 9 месяцев 2020 года мы констатируем снижение активности компаний, вступающих в сговор. Если в 2019 году за тот же период мы выявили 840 антиконкурентных сговора, то в 2020 — 480. Кажется, что и это довольно большая цифра. Но если разделить ее на 85 территориальных органов, то на один субъект федерации выйдет не так уж и много. Определенный отпечаток на статистику наложила пандемия: компании стали вести себя более ответственно и меньше сговариваться на торгах, да и самих конкурентных процедур стало меньше».

Ответственность за заключение антиконкуретных сговоров в российском законодательстве предусмотрена как для самих организаций, так и для их должностных лиц.

«Если сговор доказан, за него наступает ответственность. Для компаний – это штрафы до 15 % от выручки на товарном рынке либо до 50% от НМЦК, если речь идет о сговоре на торгах. Ежегодно мы накладываем от 3 до 4 млрд рублей штрафов за такие соглашения. Ответственность для должностных лиц – административный штраф либо уголовные наказания. В зависимости от обстоятельств наказание может составить до 7 лет лишения свободы», — сказал Андрей Тенишев.

«Есть такой термин «самодетерминация картеля» – это когда картель воспроизводит сам себя. Мы стали фиксировать картельный рецидив. Как правило, участники картелей – рациональные правонарушители и тщательно просчитывают свои риски и выгоды. Поэтому мы сталкиваемся со случаями, когда административный штраф не удерживает от картеля. Некоторые особо циничные товарищи пытаются заложить антимонопольные штрафы в цену товара на рынке или стоимость госконтрактов. Мое мнение, что только угроза уголовной ответственности может остановить особо злостных нарушителей от дальнейших «подвигов», ибо штрафы можно отработать, а рискнуть лишением свободы готов не каждый», — продолжил он.

Вопрос участников вебинара «на чьей стороне стоит ФАС – бизнеса или государства» Андрей Тенишев прокомментировал так:

КОНКУРЕНЦИЯ – ЭТО КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ, И МЫ, КАК ОРГАН ВЛАСТИ, ДОЛЖНЫ ЭТУ ЦЕННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ. МЫ СТОИМ НА СТОРОНЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ЧЕСТНО РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ: НЕ СГОВАРИВАЕТСЯ НА ТОРГАХ, НЕ ЗАВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ, ЧЕСТНО ПЛАТИТ НАЛОГИ. ЗДЕСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА СОВПАДАЮТ.

gmpnews