«Анаферон» получил премию «Товар года-2020»

Бренд «Анаферон» стал обладателем ежегодной премии «Товар года-2020». Препараты «Анаферон» и «Анаферон детский», которые выпускаются в форме таблеток и капель, победили в номинации «Иммуномодуляторы».

«Мы благодарны потребителям наших препаратов за доверие, — заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. — Наша компания выпускает более 20 лекарственных средств для лечения различных заболеваний. Все препараты проходят полноценные клинические исследования по стандартам современной доказательной медицины. При этом особую гордость вызывают наши противовирусные средства — «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский», которые неоднократно становились лауреатами авторитетных отечественных и международных премий».

Премия «Товар года» учреждена в 1999 году Национальной торговой ассоциацией при поддержке Московской международной ассоциации и Торгово-промышленной палаты РФ. Награда присуждается в более чем 60 категориях продуктов питания, лекарственных средств и товаров повседневного спроса. Главный критерий при выборе победителей все эти годы неизменен: лауреатами становятся наиболее популярные у потребителей товары.

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