Врачи-эндокринологи предложили создать федеральную программу по диабету

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество» состоялась панельная сессия «Диабет второго типа: важный фокус государственной ответственности», посвященная актуальным вопросам профилактики и лечения сахарного диабета и приуроченная к Всемирному дню диабета, который отмечается 14 ноября.

«Существует общемировая тенденция по увеличению числа людей, живущих с диабетом, — подчеркнул в своем выступлении заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. — В мире за последние 10 лет численность людей с диабетом увеличилась примерно в 2 раза. При этом в Российской Федерации количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тысяч человек. Этим обусловлена необходимость принятия самых решительных мер».

Он сообщил, что Минздрав реализует комплекс мероприятий, направленных на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов с сахарным диабетом. Это разработка профессиональным сообществом клинических рекомендаций, утверждение соответствующих стандартов оказания медицинской помощи, профессиональных стандартов.

В России на начало 2020 года было зарегистрировано 5,1 миллиона взрослых с сахарным диабетом. Однако, по оценкам экспертов, количество людей, страдающих этим заболеванием, может быть в два раза выше.

«Действительно, сахарный диабет распространяется по всей планете, ни одна страна мира пока не добилась реальной победы над сахарным диабетом и над темпами его прироста, и Россия в этом плане не исключение, — отметила заместитель директора Центра, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, академик РАН Марина Шестакова. — Продуктивный рывок в организации диабетологической службы был совершен в период работы двух федеральных целевых программ с 1996 по 2012 год: было целевое финансирование в области сахарного диабета, создавались эндокринологические центры, диспансеры, школы больных сахарным диабетом, кабинеты диабетической стопы, офтальмологии, диабетической ретинопатии, расширялось количество диализных мест для больных диабетом, увеличивались кардиологические возможности».

В результате этих мероприятий были достигнуты реальные успехи: средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа стала даже больше по стране, чем средняя продолжительность жизни людей без диабета. Залогом успеха являлось то, что пациенты находились под регулярным медицинским контролем. Но после завершения программ дальнейшее улучшение ситуации несколько затормозилось: некоторые диспансеры и школы больных диабетом в регионах начали закрываться.

«К сожалению, и продолжительность жизни стагнировалась — нет дальнейшего прироста, а мы могли бы это сделать, и в этом нам может помочь сегодняшний рывок в фарминдустрии, — заявила Марина Шестакова. — В мире эндокринологии появились инновационные препараты, которые позволяют не только контролировать сахар в крови, снижать гликированный гемоглобин, но и продлевать жизнь пациента. Такие классы препаратов пришли к нам совсем недавно».

По ее мнению, большое внимание следует уделять вопросам лекарственного обеспечения, повышению доступности для российских пациентов инновационных препаратов, снижающих сахар и оказывающих кардиопротективное действие. За три года применения этих препаратов сердечно-сосудистая смертность снизилась на 38%. Это может способствовать успешной реализации национальных проектов по увеличению продолжительности жизни.

Марина Шестакова также озвучила предложение от лица сообщества эндокринологов, Российской Ассоциации эндокринологов — продумать возможность инициации федерального проекта, в рамках которого разработать целый ряд мероприятий, направленных на восстановление эндокринологических диспансеров, диабетологических центров, которые будут оказывать амбулаторную помощь, объединять в одном месте кабинеты стопы, офтальмопатии, кардиологии, нефрологии, обеспечивая комплексный подход к лечению. А для оказания помощи жителям отдаленных регионов, сельскому населению необходимо организовать мобильную службу.

В ходе опроса участников форума «Здоровое общество» о необходимости разработки и реализации федеральной программы по сахарному диабету подавляющее большинство респондентов (92%) отметили, что такая программа должна быть разработана.

В ходе дискуссии эксперты уделили отдельное внимание вопросам снижения смертности от сердечно-сосудистых осложнений, которые возникают вследствие некомпенсированного сахарного диабета.

Две трети пациентов с сахарным диабетом умирают от сердечно-сосудистых осложнений, рассказал заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова, член президиума правления ООО «Российское кардиологическое общество» Симон Мацкеплишвили. «Наука совершила уникальный прорыв в области диабетологии — это важно осознавать и это должно внушать оптимизм», — добавил он, отметив, что в первую очередь надо сделать акцент на профилактику развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо риска развития серьезных поздних микро- и макрососудистых осложнений наличие сахарного диабета может значительно усугублять и течение инфекционных заболеваний. Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, наглядно показала, что одна из самых уязвимых категорий пациентов для коронавирусной инфекции — люди с сахарным диабетом.

«Ожирение и диабет — важные проблемы, особенно в условиях сегодняшней коронавирусной инфекции, — подчеркнул директор специализированной школы эндокринологии и метаболизма, заведующий кафедрой неотложной помощи и трансплантации органов в Университете Бари Альдо Моро Франческо Джорджино. — Диабет сам по себе не увеличивает риск заражения, но как только человек с диабетом заразится, прогноз становится хуже: у таких больных, как правило, плохое состояние сосудов, высокий риск развития тромбозов и цитокинового шторма. Людям с диабетом при заражении необходимо постоянно контролировать сахар, так как при хорошем, должном контроле глюкозы крови шансы выжить гораздо выше».

Безусловно, для оптимального управления сахарным диабетом, которое способствует снижению рисков развития различных осложнений, необходим не только постоянный самоконтроль глюкозы в крови, но и применение инновационных лекарственных препаратов.

В разработку и производство инновационных лекарств, научные исследования, в совместные с партнерами социальные программы, которые привлекают внимание общественности к проблемам сахарного диабета, инвестирует компания Novo Nordisk.

«Мы скоро будем праздновать столетие открытия инсулина, и за последние несколько лет внесли серьезный вклад в борьбу с диабетом и разработали целый ряд лекарств, которые помогают пациентам справиться с этим недугом», — заявил вице-президент и генеральный директор компании Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф.

Он отметил, что диабет накладывает очень серьезные социальные и экономические проблемы на общество. «Расходы системы здравоохранения на лечение диабета велики, — подчеркнул г-н Дюиф. — Важно отметить, что если мы не решим проблему диабета в ближайшее время, не будем инвестировать в профилактику этого заболевания, то эти расходы в будущем будут возрастать. Борьба с диабетом это прежде всего борьба за продолжительность жизни нашего населения. Сейчас этот вопрос становится наиболее очевидным, особенно в рамках борьбы с пандемией COVID-19».

Он также с сожалением констатировал, что «количество пациентов с диабетом растет, поэтому необходимо разработать наиболее эффективный план действий, а также способствовать распространению информации среди населения о профилактических мерах, о здоровом образе жизни».

«Прежде всего нужно привлечь внимание общественности и населения к тому, как можно избежать этого заболевания, насколько оно опасно, — резюмировал Ханс Дюиф. — И второй момент, который мы считаем важным, это выработка определенного отношения к ожирению, которое мы считаем заболеванием. В особенности важно решать эти вопросы в молодежной среде, продвигая здоровый образ жизни».

На заводе Novo Nordisk, расположенном в Калуге, в ближайшее время планируется запуск производства инсулинов четвертого поколения. Подготовительные этапы завершены, на предприятии уже начали трансфер продукции из Европы: перенимают технологический процесс, который используется на заводе в Дании. Это позволит повысить доступность инновационных препаратов для российских пациентов.

Большое внимание на сессии было уделено также вопросам профилактики заболевания и реализации программ, направленных на формирование культуры здорового образа жизни у населения.

Источник: Novo Nordisk

pharmvestnik