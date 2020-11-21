Минздрав одобрил испытания «Кагоцела» при COVID-19

Минздрав выдал разрешение на проведение исследования «Кагоцела» у пациентов с COVID-19. Участие примут 262 пациента из разных городов, следует из реестра ведомства.

20 ноября в России началось клиническое испытание препарата «Кагоцел» у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это следует из информации Реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

В реестре указывается, что испытание представляет собой исследование третьей фазы, в котором участвуют девять организаций в разных городах. Проводит клиническое исследование «Ниармедик Плюс».

Участие примут 262 пациента, часть из которых получат плацебо. Предполагаемая дата окончания испытаний – 16 августа 2021 года.

По информации Государственного реестра лекарственных средств, препарат способствует выработке интерферонов альфа и бета. Показаниями для применения являются профилактика и лечение гриппа и ОРВИ, а также лечение герпеса.

Анастасия Теслина

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