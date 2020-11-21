Компания «Эвалар» завершила интеграцию собственной e-comm платформы с «Яндекс.Маркетом»

С выходом на «Яндекс.Маркет» в ноябре этого года «Эвалар» закрепил свое присутствие на основных маркетплейсах России, в числе которых также Ozon, Wildberries, Goods.ru и другие сервисы. Кооперация с Яндекс.Маркет стала возможна через интеграцию собственной e-comm платформы «Эвалар» – маркетплейса «Фитомаркет». Объем продаж через e-comm каналы у компании по итогам 9 месяцев вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля этого канала в общем обороте превысила 10%.

Как отмечают в компании, работа с сегментом e-comm была запущена еще в 2017 году, однако именно в 2020 году с распространением пандемии этот канал приобрел серьезное звучание и не только в своем аптечном сегменте. Пандемия простимулировала развитие категорий товаров для здоровья у неаптечных e-comm игроков. Так, важным событием для «Эвалар» стало заведение своего ассортимента в апреле 2020 года на площадку Wildberries, где только за 5 месяцев было реализовано свыше 200 тысяч единиц продукции.

«Контракт с «Яндекс.Маркетом» – это новая ступень в стратегии развития взаимодействия «Эвалар» с крупнейшими маркетплейсами, – отметила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева, – Сотрудничество с «Яндекс.Маркетом» для нас важно в части расширения представленности нашего нового ассортимента. Наша компания всегда стремилась обеспечить доступность своей новой продукции в любой точке присутствия потенциальных покупателей, а в настоящее время именно диджитал-канал способен стать драйвером роста прямых продаж, поскольку обладает «бесконечной витриной» в отличие от офлайн-сегмента аптечных сетей. Кроме того, выход в новые каналы открывает нам новые аудитории, при этом мы фиксируем возрастную сегментацию по различным каналам продаж. Так, если в офлайн-аптеках у нас наиболее консервативная возрастная аудитория, сохраняющая верность нашим зрелым брендам, таким как, например, «Фитолакс» и «Овесол», то во внеаптечном e-comm сегменте представлена молодая аудитория, которая предпочитает покупать именно наши новинки: коллагены, омега, витаминные комплексы, антиоксиданты и т.п.».

С выходом на «Яндекс.Маркет» покупателям стал доступен широкий ассортимент «Эвалар», который на данный момент представлен более чем 250 SKU. Основной фокус компания планирует сделать на таких категориях как: витамины, включая С и D, минералы в виде хелатных комплексов, БАД для поддержания иммунитета, в том числе новую линию пробиотиков «Мультифлора», БАД из категорий beauty и anti-age, а также ряда других, рост которых аналитики связывают с массовым трендом на здоровый образ жизни, получивший переосмысление с началом пандемии.

«Сейчас покупатели на «Яндекс.Маркете» активно интересуются товарами из категории «Витамины и минералы» – в октябре 2020 года продажи таких товаров были в 13 раз больше, чем год назад, – сказал Иван Миронов, руководитель отдела развития продаж «Яндекс.Маркета». – Также растет спрос на продукты и другие товары повседневного спроса. Это обусловлено как развитием рынка онлайн-торговли, так и изменением покупательских привычек, вызванным пандемией коронавируса. Мы ожидаем, что интерес к онлайн-покупкам у россиян будет только расти, и вместе с нашими партнерами стремимся предложить нашим пользователям широкие возможности для выбора в разных категориях».

Источник: «Эвалар»

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