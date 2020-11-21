«Вектор» сообщил о выработке антител у 100% привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев

Все добровольцы, привитые вакциной центра «Вектор», выработали антитела против коронавируса, клеточный иммунитет сформировался у большинства. Серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было, сообщили в центре.

Клинические исследования центра «Вектор» показали, что антитела были выявлены у 100% добровольцев, иммунизированных вакциной «ЭпиВакКорона», пишет «Интерфакс». При этом не сообщается общее число добровольцев, участвующих в исследовании. Оценить, насколько эффективно защищает этот препарат от коронавируса, можно только «при подведении предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований» вакцины, отметили в центре.

«Относительно клеточного иммунного ответа уже отмечено, после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа», – пояснили в «Векторе».

Там добавили, что серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было: лишь шесть добровольцев пожаловались на болезненность в месте укола, которая вскоре прошла. В «Векторе» агентству заявили, что до конца года центр выпустит 50 тыс. доз вакцины. К настоящему времени произведено 15 тыс. доз.

Массовое производство будет начато в 2021 году с привлечением фармпроизводителей. Объемы и темпы производства вакцины «будут определяться, исходя из потребностей в препарате», уточнили в «Векторе».

Ранее глава ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов говорил, что вся вакцина «ЭпиВакКорона» будет бесплатна для россиян. По его словам, об экспорте вакцины можно будет говорить после запуска масштабного производства.

Минздрав зарегистрировал вторую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» 13 октября. Об этом сообщила 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова на очередном совещании у Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Елена Сидорова

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