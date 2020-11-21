ЕС предупредил Венгрию об опасности российской вакцины

Еврокомиссия предупредила Венгрию о том, что считает спорным шагом намерение страны начать испытания российской вакцины «Спутник V». По мнению ЕК, не одобренные европейскими регуляторами препараты не заслуживают доверия.

В Еврокомиссии заявили, что массовая вакцинация против COVID-19 будет затруднена, если люди начнут сомневаться в вакцине из-за того, что она не была признана европейскими регуляторами эффективной и безопасной. Financial Times сообщает, что ЕК имеет в виду препарат «Спутник V».

Комментарий Еврокомиссии подчеркивает негативное отношение органа к решению Венгрии провести в следующем месяце клинические испытания российской вакцины, которая не проходила оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Хотя в заявлении ЕК не упоминается именно Венгрия и «Спутник V», ни одно другое государство – член ЕС не объявляло о планах тестировать другие вакцины, не входящие в общеевропейскую программу.

«Возникает вопрос, нужно ли государству-члену вводить своим жителям вакцину, которая не была рассмотрена EMA», – говорится в сообщении Еврокомиссии для прессы. «Это точка, где встречаются процесс одобрения [вакцины] и доверие к ней».

В прошлом месяце Венгрия заявила о том, что планирует провести испытания российской вакцины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнил, что первая партия из 10 доз «Спутник V» прибыла в Венгрию в четверг, 19 ноября, передает Financial Times. Страна приступит к лабораторным испытаниям вакцины, после чего будут проведены клинические испытания и, возможно, выдано одобрение для массового использования.

«Правительство приложит все усилия, чтобы предоставить венгерскому народу вакцину самого высокого качества с максимальной эффективностью и высокой доступностью из как можно большего числа источников, чтобы защитить их жизнь и здоровье», – сказал Сийарто.

В Еврокомиссии заявили, что по итогам обсуждений со странами Европы и руководителями национальных агентств по лекарственным средствам, она пришла к мнению, что странам следует «очень внимательно» подумать о том, следует ли использовать положение об авторизации вакцин в чрезвычайных случаях для поставок лекарств, не одобренных EMA.

В соответствии с законодательством ЕС государства – члены блока могут «временно разрешить распространение неразрешенного лекарственного препарата в качестве меры против предполагаемого или подтвержденного распространения патогенных агентов, токсинов, химических агентов или ядерной радиации».

Комиссия отметила, что любое государство – член ЕС, распространяющее лекарство в соответствии с положением о чрезвычайной ситуации, «несет полную ответственность в связи с таким решением».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на это, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против COVID-19 использовать, сообщают западные СМИ.

Николай Соколов

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