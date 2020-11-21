Минпромторг сообщил об утверждении программы стандартизации медизделий

Совместным решением Минпромторга, Росздравнадзора и Росстандарта утверждена программа стандартизации медицинских изделий на период 2020–2025 годов. Работа над программой началась еще в начале 2020 года, а распространение новой коронавирусной инфекции подтвердило ее актуальность.

Среди задач Перспективной программы стандартизации в области медицинских изделий, которую утвердили Минпромторг, Росздравнадзор и Росстандарт, – обеспечение безопасности медицинских изделий, содействие импортозамещению и повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции на внутренних и внешних рынках. Кроме того, документ предусматривает гармонизацию требований российских нормативно-технических документов с наилучшими международными практиками, сообщает пресс-служба Минпромторга.

К 2025 году программой предусмотрено утверждение и/или пересмотр 525 межгосударственных и национальных документов по стандартизации. При этом работа по целому ряду из них уже ведется. Программа состоит из 10 направлений:

безопасность и качество медицинских изделий в целом;

материалы, средства и одежда медицинские;

инструменты медицинские;

имплантаты;

приборы и аппараты медицинские;

оборудование медицинское;

системы искусственного интеллекта в медицине;

цифровая медицина;

клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин-витро;

оптика.

Координировать деятельность ведомств по работе в рамках программы будут ФГАУ «Институт медицинских материалов» и ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

Работа над программой началась еще в начале 2020 года, а распространение новой коронавирусной инфекции подтвердило ее актуальность, пояснили в Минпромторге. С 3 апреля по запросам любых заинтересованных сторон Росстандарт на безвозмездной основе предоставляет тексты 52 стандартов на аппараты для искусственной вентиляции легких и иное медицинское оборудование, медицинские маски, антисептики и прочие виды продукции. Это, в частности, 28 международных стандартов (ИСО и МЭК), 4 межгосударственных стандарта (ГОСТ) и 20 национальных стандартов (ГОСТ Р).

Помимо этого, Росстандарт организовал свободный доступ к техническим условиям производителей средств индивидуальной защиты. Документы размещены на официальном сайте ведомства.

Елена Сидорова

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