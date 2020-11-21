Минпромторг за две недели выдал 15 лицензий на выпуск медицинского кислорода

Глава Минпромторга сообщил, что за последние две недели министерство выдало дополнительно 15 лицензий на производство медицинского кислорода. Сегодня лицензию получил Оскольский комбинат «Металлоинвест».

Минпромторг России за последние две недели выдал 15 лицензий на производство медицинского кислорода. Среди получателей лицензий ряд химических предприятий, а также Оскольский комбинат «Металлоинвест», который получил лицензию сегодня, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«За последние две недели мы выдали дополнительно более 15 лицензий. Буквально недавно Оскольский электрометаллургический комбинат, который входит в группу компаний «Металлоинвест», подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства – имеется в виду из технического кислорода высокочистый медицинский кислород. Мы сегодня вручаем вам лицензию на производство этого нужного продукта для страны», – сказал министр на церемонии запуска нового дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе (цитата по ТАСС).

Как следует из презентации комбината, Оскольский завод производит 200 тонн кислорода в месяц и сможет увеличить мощность до 600 тонн.

Согласно Временным рекомендациям Минздрава по лечению COVID-19, терапия кислородом применяется для лечения состояний, вызванных болезнью.

Елена Сидорова

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