Минздрав и Минпромторг прокомментировали ситуацию с дефицитом метилпреднизолона

Власти работают над наращиванием импортных поставок препарата, сообщили в Минздраве и Минпромторге. Пациентские организации, в частности, по ревматическим заболеваниям, жалуются на то, что препарат трудно купить в аптеках и получить по льготе. Метилпреднизолон входит в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, и спрос на него вырос. Власти работают над наращиванием импортных поставок препарата, сообщили в Минздраве и Минпромторге. Пациентские организации, в частности, по ревматическим заболеваниям, жалуются на то, что препарат трудно купить в аптеках и получить по льготе. Метилпреднизолон входит в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, и спрос на него вырос.

В России метилпреднизолон в инъекционной форме не производится, но, по информации Минпромторга, его поставляют две иностранные компании. Сейчас власти работают над тем, чтобы увеличить объемы импорта, сообщили ведомства. При этом не стоит задачи создавать мощности под каждый импортируемый препарат, широко не востребованный «в мирное время», подчеркнули в Минпромторге.

По данным ГРЛС, метилпреднизолон в форме лиофилизата для приготовления раствора зарегистрирован у трех компаний – «Орион Фарма», Sun Pharma, а также Pfizer (препарат Солу-Медрол зарегистрирован на «Нова-Медика»), а в форме таблеток еще и у «Фармкомпании» (принадлежит «Фармстандарту»).

Спрос на метилпреднизолон вырос в последнее время – признали в Минпромторге: за октябрь 2020 года в России было продано более 20 тысяч упаковок метилпреднизолона, а за октябрь 2019 года – более 15 тысяч. Медорганизации сформировали необходимый резерв, сообщил Минздрав изданию РБК.

Метилпреднизолон входит в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 и рекомендован при «цитокиновом шторме».

Минздрав посоветовал пациентам, столкнувшимся с нехваткой метилпреднизолона, перейти на препараты преднизолона. Минпромторг также напомнил, что метилпреднизолон можно заменить дексаметазоном и преднизолоном, производимыми в России.

Однако пациенты с хроническими заболеваниями жаловались на нехватку всех этих препаратов – метилпреднизолона, преднизолона, дексаметазона и гидрокортизона. Всероссийский союз пациентов 13 ноября обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой организовать бесперебойность обеспечения пациентов этими лекарствами. Обращение с аналогичной просьбой по метилпреднизолону и преднизолону направляла 17 ноября Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» и другие ревматологические общественные организации.