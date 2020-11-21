REUTERS: ВАКЦИНА-КАНДИДАТ ПРОТИВ COVID-19 ОТ PFIZER-BIONTECH ОБОЙДЕТСЯ ЕС В $18 ЗА ДОЗУ

Цена вакцины BNT162b2 от COVID-19, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза (ЕС) составит 15,5 евро ($18,34) за дозу, пишет Reuters со ссылкой на источник в ЕС. Ранее сообщалось, что вакцина от фармкомпаний, исходя из оформленных с США соглашений на поставку, будет стоить около $19,5 за дозу или почти $40 за курс. Цена вакцины BNT162b2 от COVID-19, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза (ЕС) составит 15,5 евро ($18,34) за дозу, пишет Reuters со ссылкой на источник в ЕС. Ранее сообщалось, что вакцина от фармкомпаний, исходя из оформленных с США соглашений на поставку, будет стоить около $19,5 за дозу или почти $40 за курс.

Таким образом, планируемая покупка 300 млн доз, о которой объявила ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, может составить примерно 4,6 млрд евро ($5,5 млрд).

Представитель ЕК отказался комментировать Reuters цены и условия контрактов по вакцинe, заявив, что они конфиденциальны, в BioNTech также не предоставили комментарии. В Pfizer заявили, что для расчета цены поставок в ЕС была использована сложная формула, основанная на объеме и сроках поставок, а также сообщили, что сделка с ЕС представляет собой самый крупный первоначальный заказ на вакцину, клинические испытания которой еще не завершены. Цену, предусмотренную соглашением с ЕС, в компании также не раскрыли.

Конкурентом вакцины BNT162b2 в закупках выступает вакцина-кандидат от фармкомпании CureVac, которая также основана на м-РНК вируса. Общий объем закупки составит около 405 млн доз, из которых 180 млн – опциональные. Источник Reuters заявил, что цена первых 225 млн доз составит, учитывая скидку, около 10 евро ($11,84) за укол для первоначальной поставки 225 млн доз вакцины-кандидата от фармкомпании. Изначально официальная цена составляла 12 евро ($14,25) за дозу. CureVac обязалась начать поставки к концу марта 2021 года.

Параллельно Pfizer и BioNTech уже направили запрос на регистрацию вакцины BNT162b2 в FDA, сообщили в официальном Twitter BioNTec. Разработчики вакцины также начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобританию.

Ранее компании заявили об эффективности своей разработки в 95% случаев после проведения окончательного анализа исследования III фазы. В CureVaс пока не сообщали об эффективности вакцины.

Летом 2020 года BioNTech и Pfizer заключили сделки с США – 100 млн доз на $1,95 млрд с возможностью дополнительной поставки 500 млн доз, Великобританией – 30 млн доз и Японией – 120 млн доз. В 2020 году в случае одобрения регистрации Pfizer и BioNTech намерены поставить до 100 млн доз, а также примерно 1,3 млрд доз до конца 2021 года. Тогда же компании заявляли, что рассчитывают получить прибыль от продаж своей вакцины, однако компания не будет взимать слишком большую плату за вакцину, разрабатываемую совместно с BioNTech, заверив, что цена будет отражать «экстраординарные времена» пандемии.