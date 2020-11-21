ВОЗ выступила против использования ремдесивира для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять ремдесивир в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания. Ранее в ВОЗ уже сообщали, что препарат не приводит к снижению смертности от этого заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять ремдесивир в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания. Ранее в ВОЗ уже сообщали, что препарат не приводит к снижению смертности от этого заболевания.

Рекомендация вошла в действующее руководство по медпомощи при COVID-19. Документ разработан международной группой, в которую входят 28 медицинских специалистов, четыре пациента-партнера и один специалист по этике.

Работа над рекомендациями началась в октябре после того, как появились результаты исследования Solidarity, в котором приняли участие 11,3 тысячи пациентов с COVID-19. Исследование ремдесивира охватывало 2 750 заболевших – они получали препарат в течение десяти дней (в первый день по 200 мг, в остальные дни по 100 мг).

Данные, рассмотренные комиссией, включали результаты этого исследования, а также трех других рандомизированных контролируемых испытаний препарата. В целом были рассмотрены данные более 7 тысяч пациентов. Специалисты пришли к выводу, что ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность, не снижает потребности в ИВЛ, не влияет на время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты.

При этом в конце октября Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило противовирусный препарат Веклури (ремдесивир) от американской Gilead Sciences для лечения коронавирусной инфекции у пациентов, нуждающихся в госпитализации. Препарат стал первым и единственным одобренным лекарством от COVID-19 в США, однако он предназначен только для использования в больницах или медучреждениях, способных оказывать неотложную помощь, сравнимую со стационарной.

На данный момент в России ремдесивир зарегистрирован только у Gilead Sciences и «Фармасинтеза». Минздрав РФ включил препарат в свои рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19: «В соответствии с большинством случаев применения ремдесивира в клинических исследованиях на сегодняшний день, его следует использовать для лечения инфекции COVID-19 тяжелой степени у пациентов, SpO2 которых составляет 94% и менее (требуется дополнительная подача кислорода, ИВЛ, ЭКМО)».