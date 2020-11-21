Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson будет стоить менее 10 долларов

Фармацевтическая компания Janssen (принадлежит Johnson & Johnson) ожидает выпустить вакцину от COVID-19 во второй половине 2021 года по цене ниже $10, об этом сообщает испанское агентство EFE. В настоящее время вакцина JNJ-78436735, также известная как Ad26.COV2.S, находится в III фазе клинических исследований.

Вице-президент исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато (Joaquín Duato) в ходе конференции, прошедшей 19 ноября и организованной бизнес-школой IESE в сотрудничестве с консалтинговой фирмой McKinsey & Company, сообщил о включении 60 000 добровольцев в клиническое испытание Janssen, что уже на 30 000 больше, чем было необходимо первоначально.

Планируется, что исследование, одобренное испанским регуляторным агентством, гарантирует вакцину «в какой-то момент в первой или второй половине 2021 года», сказал Дуато.

По словам вице-президента, Johnson & Johnson работает над цепочкой поставок, дабы иметь возможность поставки в 2021 году 1 млрд доз вакцины.

Дуато подчеркнул, что «в течение следующих шести месяцев появятся хорошие новости, мы сможем увидеть, как эти эффективные вакцины будут доступны для населения». Отметим, что речь шла не только о вакцине Johnson & Johnson, но и в частности о препаратах Pfizer и Moderna. Руководитель Johnson & Johnson отметил, что вакцина, над которой работает его команда, также будет гарантировать «стандарты качества и безопасности», обозначенные другими компаниями сектора.

Johnson & Johnson также участвует в проекте COVAX, который гарантирует распределение 500 млн доз вакцины JNJ-78436735 для стран с низким уровнем дохода.

НАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК, НЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ СОСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ НА ОДНОЙ СТРАНЕ, — СКАЗАЛ ДУАТО.

В транснациональной компании заверяют, что стоимость вакцины не будет ориентирована на прибыль: «Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет превышать 10 долларов за вакцину».

gmpnews