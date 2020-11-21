Российская вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Марокко

Вопрос регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время прорабатывается в Министерстве здравоохранения Марокко с перспективой дальнейшего осуществления ее поставок в североафриканское королевство. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

«В настоящее время с Министерством здравоохранения Марокко прорабатывается вопрос о регистрации российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 с перспективой дальнейшего осуществления ее поставок в королевство», — сказал он. По оценке собеседника агентства, «предполагаемый объем поставок российской вакцины уже на начальном этапе может позволить вакцинировать более 20% населения Марокко».

«Для продвижения на рынок королевства российской вакцины необходим местный партнер. Им стало марокканское фармацевтическое предприятие Galenica, которое в сентябре 2020 года подписало соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поставкам вакцины «Спутник V» в Марокко», — продолжал Цинамдзгвришвили.

Подчеркивается, что Galenica — единственное предприятие в Африке, получившее в 2018 году российский сертификат GMP. При необходимости, Galenica готова к получению технологий и организации производства российской вакцины на территории Марокко.

По словам Цинамдзгвришвили, «выбор Марокко в качестве перспективной площадки на Африканском континенте для продвижения российской вакцины от COVID-19 имеет ряд объективных преимуществ». «Благодаря наличию у Марокко соглашений о зонах свободной торговли с государствами ЕС, США, Турцией, рядом арабских и африканских стран марокканская производственная площадка может стать хабом для поставок вакцины в другие страны региона. Позиционирование Марокко в качестве центра политического влияния Западной Африки, социально-экономического лидера и одного из крупнейших инвесторов в регионе может способствовать продвижению российской продукции в другие страны континента», — пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что фармацевтический рынок Марокко является одним из наиболее крупных и динамично развивающихся страновых рынков на Африканском континенте.

gmpnews