Интернет-торговля БАДами превращается в одну из наиболее проблемных сфер

Депутат фракции «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков попросил Роспотребнадзор провести проверку ситуации с онлайн-торговлей БАДами без госрегистрации и предложил в досудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, торгующие незарегистрированными биодобавками на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в обращении парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Депутат уверен, что необходимо создать реестр добросовестных интернет-площадок, имеющих право продавать биодобавки.

По словам Анатолия Грешневикова, в России наблюдается активный рост интернет-торговли. В обращении приводятся данные исследований, согласно которым в сентябре 2020 года оборот онлайн-торговли превысил показатели прошлого года на 62%. При этом, по мнению парламентария, если в сегменте онлайн-продаж лекарственных средств ситуация достаточно прозрачная, то интернет-оборот БАДов превращается в одну из наиболее проблемных сфер. На онлайн-торговлю БАДами, по некоторым оценкам, уже приходится до 20% от общего оборота этой категории продукции.

Вместе с тем, международные маркетплейсы активно развивают логистику и расширяют присутствие в России. В частности, рассматривается проект по открытию в ряде областей экспериментальных бондовых складов для импортных товаров. Онлайн-ритейлер iHerb, например, планирует инвестировать в эти склады в течение двух лет порядка 100 млн долл. Ожидается, что такие площадки помогут получить дополнительные налоговые льготы, сократить расходы и ускорить доставку продукции покупателям.

«Такое развитие событий создает колоссальные риски для потребителей. БАДы, которые продают зарубежные сайты, не проходят регистрацию и могут не соответствовать российским требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, в интернете легко найти прекурсоры наркотических средств. С другой стороны, возникает угроза развитию высокотехнологичной индустрии в стране. Сложившаяся ситуация ставит в заведомо неравные условия отечественных и добропорядочных западных игроков, а также иностранные компании, которые бесконтрольно наводняют российский рынок незарегистрированной и небезопасной, продукцией», — подчеркивает Анатолий Грешневиков.

С ним согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению политолога, создание преференций для трансграничных онлайн-сервисов по продаже БАДов несет широкий спектр рисков для экономики в целом: «Взрывной рост онлайн-торговли незарегистрированными иностранными БАДами подрывает фармацевтическую промышленность и может привести к потерям для многих производителей, что повлечет за собой сокращения сотрудников. Ситуация в экономике и так не простая, а недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей подрывает наш рынок труда и сокращает налоговые поступления».

gmpnews