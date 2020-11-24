Правительство включит вакцины против COVID-19 в Перечень ЖНВЛП

Премьер-министр сообщил, что Перечень ЖНВЛП будет расширен за счет вакцин от коронавируса и 25 новых препаратов, в том числе из перечня высокозатратных нозологий.

В Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включат все вакцины от коронавируса, а со следующего года — 25 новых препаратов, в том числе из перечня высокозатратных нозологий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, включение в перечень новых препаратов повысит доступность жизненно необходимых и важнейших лекарств, поможет сохранить здоровье людей.

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса – вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку. Кроме того, со следующего года добавляем в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства из перечня высокозатратных нозологий. Многие из них достаточно дорогие. Но в них нуждаются люди», — сказал Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Он также рассказал, что правительство упростило процедуру регистрации медизделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. К ним относится программное обеспечение для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, хирургии, для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 11 ноября Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

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