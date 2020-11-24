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Минздрав потребовал дополнить инструкцию системных НПВП о противопоказаниях при беременности

Минздрав сообщил о необходимости внесения изменений в инструкции нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Изменения касаются безопасности этих средств при беременности с 20-й недели и грудном вскармливании.

В инструкции НПВП во всех формах для системного применения, а также комбинированных препаратов, содержащих НПВП как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, потребуется внести изменения. Информация представлена в письмах Минздрава на портале Государственного реестра лекарственных средств.

Из писем ведомства следует, что, согласно актуальной информации, раздел «Противопоказания» необходимо дополнить формулировкой «Беременность в сроке более 20 недель».

В раздел «Применение при беременности и в период грудного вскармливания» потребуется включить указание «Не следует применять НПВП женщинам с 20-ой недели беременности в связи с возможным развитием маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция)».

На прошлой неделе Минздрав сообщал о внесении изменений в инструкции препаратов с действующими веществами ксилометазолин и ацетилцистеин.

Анастасия Теслина
pharmvestnik

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23 ноября, 2020 | Просмотров: 35