Минздрав потребовал дополнить инструкцию системных НПВП о противопоказаниях при беременности

Минздрав сообщил о необходимости внесения изменений в инструкции нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Изменения касаются безопасности этих средств при беременности с 20-й недели и грудном вскармливании.
В инструкции НПВП во всех формах для системного применения, а также комбинированных препаратов, содержащих НПВП как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, потребуется внести изменения. Информация представлена в письмах Минздрава на портале Государственного реестра лекарственных средств.
Из писем ведомства следует, что, согласно актуальной информации, раздел «Противопоказания» необходимо дополнить формулировкой «Беременность в сроке более 20 недель».
В раздел «Применение при беременности и в период грудного вскармливания» потребуется включить указание «Не следует применять НПВП женщинам с 20-ой недели беременности в связи с возможным развитием маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция)».
На прошлой неделе Минздрав сообщал о внесении изменений в инструкции препаратов с действующими веществами ксилометазолин и ацетилцистеин.
Анастасия Теслина
pharmvestnik