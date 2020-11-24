Ученые из США нашли гены-блокаторы коронавируса и представили список эффективных лекарств

Команда ученых выявила более 30 генов, блокирующих проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм человека, благодаря технологии CRISPR. Среди имеющихся на рынке лекарственных средств, способных предотвращать просачивание коронавируса в клетку, были названы: амлодипин, тамоксифен, иломастат.

Команда ученых из Нью-Йоркского геномного центра (NYGC), Нью-Йоркского университета и Школы медицины Икана на горе Синай заявила, что благодаря использованию технологии CRISPR им удалось идентифицировать гены, способные защищать клетки человеческого организма от заражения коронавирусом. Об этом пишет журнал Cell.

Открытие стало результатом анализа около 20 тыс. генов в течение восьми месяцев доктором из Нью-Йоркского геномного центра Нивелом Санджаной. Его коллега, вирусолог Бенджамин тенОэвер, разработал ряд моделей клеток легких человека для выявления коронавируса в организме, для улучшения понимания иммунной реакции на заболевание.

С помощью редактирования генома, секвенирования отдельных клеток команда стремилась идентифицировать гены, делающие клетки человека более устойчивыми к SARS-CoV-2, и проверить способность имеющихся на рынке лекарственных средств останавливать болезнь.

Как утверждается, ученым удалось обнаружить 30 генов, блокирующих вирус от заражения клеток человека, в том числе RAB7A, ген, ответственный за рецептор АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), который является точкой входа в клетку коронавирусов.

Также ученые нашли гены, блокировка или потеря которых существенно снижает вирусную инфекцию. Такие гены группируются в белковые комплексы, участвуют в транспортировке белков, в том числе и вирусов, к клеточной мембране и обратно, также эти гены взаимодействуют с белками вируса, что делает их ведущими игроками в жизненном цикле вируса в организме. Команда также проанализировала гены, необходимые для других вирусных патогенов, таких как лихорадка Зика (вирус Зика) или свиной грипп (вирус H1N1).

Кроме того, исследовательская группа определила лекарственные средства, которые, как отмечается, блокируют проникновение COVID-19 в клетки человека за счет повышения клеточного холестерина. Был составлен список препаратов, которые в настоящее время имеются на рынке и обладают высокой эффективностью предотвращать проникновение вируса в клетки легких человека:

амлодипин, или «Норваск», от фармацевтической компании Pfizer, предназначенный для лечения повышенного артериального давления и стенокардии;

тамоксифен, или «Солтамокс», от компании Fortovia Therapeutics, прописывается для лечения рака молочной железы;

иломастат, или «Галардин», используется в противораковой химиотерапии, а также в омолаживающих средствах.

Были названы еще пять испытанных препаратов: PIK-111, Compound 19, SAR 405, Autophinib, ALLN. Однако они используются лишь в клинических испытаниях для лечения существующих заболеваний и не продаются в открытом доступе.

Нью-йоркская команда не первая, кто использует методы редактирования генов CRISPR для борьбы с COVID-19. Биоинженерные группы в Массачусетском технологическом институте и Стэнфордском университете использовали CRISPR для разработки способов борьбы с SARS-CoV-2 и создания инструментов диагностики COVID-19.

Открытие произошло на фоне публикаций данных фармацевтическими компаниями, такими как Pfizer, AstraZeneca и Moderna, об эффективности их вакцин от COVID-19, среди которых лишь вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективны более чем на 90%, в то время как этот же показатель вакцины AstraZeneca составил 70%. В конце прошлой недели Pfizer и BioNTech подали в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на выдачу разрешения на экстренное применение своей вакцины.

Владимир Заболотских

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