Больничные провизоры просят установить для них особый режим работы в системе маркировки

Работники больничных аптек просят вывести медицинские организации в отдельную категорию в СМДЛП и предусмотреть особый режим обработки данных для них. В нынешнем виде система не учитывает специфику обращения лекарственных средств в лечебных организациях, убеждены провизоры.

Работники больничных аптек просят предусмотреть особый режим работы с маркированными лекарствами для медицинских организаций. Применительно к инфузионным растворам и некоторым другим препаратам, отпускаемым в большом количестве, следует установить специальный порядок предоставления сведений. Соответствующие предложения будут направлены больничными провизорами министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой не от имени организации, а лично от провизоров. С текстом письма ознакомился «ФВ».

«Растворы натрия хлорида, калия хлорида, глюкозы и других препаратов объемом 100, 250, 500, 1000 мл принимаются в медицинской организации за одну поставку и отпускаются в структурные подразделения десятками и сотнями тысяч флаконов по каждому наименованию, — говорится в письме. — Так, в одно отделение крупной многопрофильной или специализированной больницы за одну процедуру отпуска отправляются до тысячи флаконов».

Если предположить, что на сканирование и перемещение флакона требуется 10 секунд, нетрудно вычислить, что на отпуск тысячи — не менее 2,5 часа. Отделений в больнице нередко больше одного, значит, работникам больничной аптеки только на отпуск инфузионных растворов необходимо 3–7 часов. А если прибавить к этому время, требуемое для остальных препаратов, то выходит, что весь рабочий день придется потратить исключительно на выполнение требований СМДЛП.

Однако, помимо отпуска и приемки, многие работники аптек заняты сбором годовых заявок, планированием, определением потребности, подготовкой отчетов, участием в работе формулярного комитета, оформлением закупок (подготовкой технического описания, анализом фармацевтического рынка, расчетом начальных цен контракта, проверок спецификаций контрактов на поставку, заказом товара), фармацевтическим надзором в МО, изготовлением стерильных и нестерильных лекарственных форм и другими функциями, поясняет основатель профессионального сообщества работников больничных аптек «Аптеки ЛПУ» Вадим Зубков.

Авторы петиции также просят создать отдельное подразделение специалистов в ЦРПТ, которое будет заниматься исключительно технической и информационной поддержкой больничных аптек и медицинских организаций.

«ФВ» направил запрос в ЦРПТ с просьбой прокомментировать инициативу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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