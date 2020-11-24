Вакцина от AstraZeneca оказалась менее эффективной по сравнению с аналогами

Компания AstraZeneca представила данные промежуточного анализа клинических исследований вакцины против коронавируса. В тестах применялся комбинированный режим дозирования, по результатам исследований был выявлен 131 случай заболевания COVID-19, говорится в сообщении на сайте компании.

Первый режим дозирования, который испытывался на 2,7 тыс. добровольцев, показал эффективность в 90%. В этом случае пациентам вводили половину дозы вакцины, после чего по прошествии не менее месяца им давали вторую, полную дозу. Второй режим предполагал введение 8,9 тыс. пациентам двух полных доз вакцины, его эффективность составила 62%. Средняя эффективность вакцины, таким образом, составила 70%.

Эти результаты ниже, чем у компаний Moderna и Pfizer, которые представили результаты испытаний вакцин на прошлой неделе. Препараты, основанные на механизме мРНК, продемонстрировали эффективность в 95% в случае с Pfizer и 94,5% в случае с Moderna.

Независимый совет по контролю за безопасностью данных утверждает, что испытания вакцины AstraZeneca достигли необходимых результатов. Препарат показал способность защитить пациентов от COVID-19 в течение 14 дней после получения двух доз вакцины. Также во время тестов не было зафиксировано проблем с безопасностью препарата, пациенты хорошо переносили его прием при обоих режимах дозирования.

«Эти результаты показывают, что у нас есть эффективная вакцина, которая спасет множество жизней. Интересно то, что один из наших режимов дозирования может быть эффективен примерно на 90%, и если этот режим будет использоваться, уже запланированным количеством вакцин можно будет вакцинировать большее количество людей», – заявил глава оксфордских испытаний вакцины Эндрю Поллард.

Выводы были сделаны на основе анализа II и III фазы испытаний в Великобритании и II фазы в Бразилии. В глобальных испытаниях приняли участие 23 тыс. добровольцев старше 18 лет из разных расовых групп и имеющих разное происхождение

Клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Всего компания рассчитывает привлечь к тестам до 60 тыс. участников по всему миру.

Вакцина компании под названием COV002 может транспортироваться и храниться при температуре 2–8 °C в течение не менее шести месяцев, также вакцинацию можно развернуть на базе существующей медицинской инфраструктуры.

Николай Соколов

pharmvestnik