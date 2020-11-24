Минздрав опубликовал цены для госзакупок импортных одноразовых пластиковых медизделий

Минздрав направил в регионы письмо с информацией о средневзвешенных ценах на импортные одноразовые медизделия из поливинилхлоридных пластиков, с ограниченным допуском к госзакупкам.

Минздрав России направил в регионы письмо со средневзвешенными ценами на изделия, включенные в перечень медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информация подготовлена Аналитическим центром при правительстве и размещена на портале minzdrav.gov.ru.

В письме также приводится представленная Минпромторгом информация по возможным коэффициентам локализации для расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень.

Елена Сидорова

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