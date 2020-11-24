Moderna анонсировала цену на вакцину от COVID-19

Moderna установит цену для вакцины против коронавируса в диапазоне от 25 до 37 долл., заявил генеральный директор компании.

Компания Moderna будет продавать свою вакцину правительствам разных стран по цене от 25 до 37 долл., заявил генеральный директор компании Стефан Бансель. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag (WamS).

«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения человека, который серьезно заболевает COVID-19, для системы здравоохранения, — сказал он. — Мы не заинтересованы в максимальной прибыли».

В понедельник, 16 ноября, официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах о поставках препарата, заявил, что Европейская комиссия хочет заключить сделку с Moderna о покупке нескольких миллионов доз вакцины по цене ниже 25 долл. за дозу.

«Пока контракт не подписан, но мы близки к соглашению с Еврокомиссией. Мы хотим поставлять [вакцины] в Европу и ведем конструктивные переговоры », — сказал Бансель WamS, добавив, что подготовка контракта это всего лишь «вопрос нескольких дней».

ЕС ведет переговоры с Moderna о поставках экспериментальной вакцины против COVID-19, по крайней мере, с июля.

На прошлой неделе Moderna заявила, что по итогам промежуточных данных 3 фазы клинических испытаний, эффективность ее экспериментальной вакцины составляет 94,5%.

Через два дня после этого Pfizer опубликовала окончательные данные испытаний своей вакцины, согласно которым ее эффективность составляет 95%.

20 ноября российский центр «Вектор» сообщил, что у 100% добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», выработались антитела против коронавируса.

Николай Соколов

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