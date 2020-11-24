Число просканированных в приложении «Честный знак» кодов лекарств превысило 833 тысячи

Растущую динамику проверки легальности лекарств зафиксировал Центр развития перспективных технологий — оператор проекта по маркировке. Согласно приведенным данным, число просканированных кодов с упаковок маркированных препаратов превысило 833 тысячи.

Если в сентябре пользователи «Честного знака» проверили маркированные лекарства 167 тыс. раз (а это в 2,5 раза больше августа), то в октябре — уже почти 310 тыс. раз, уточнили в ЦРПТ. Таким образом, зафиксирован почти двукратный рост.

Приложение «Честный ЗНАК» для проверки легальности товаров скачали уже более 1,6 млн человек. Число просканированных кодов с товаров превысило 20 млн. Ежемесячно пользователи «Честного знака» проверяют около 2 млн товаров. Это позволяет не только получить всю информацию о товаре, но и оформить жалобу, если есть какие-то нарушения в маркировке.

При этом приложение может проверять не только коды маркировки, но и другие обозначения, подчеркнули в ЦРПТ. Особенной популярностью среди них пользуются штрих-коды — по ним можно смотреть карточки Национального каталога, где впервые в России собирается реестр всех товаров. Таких карточек просканировано более 4,7 млн.

Источник: ЦРПТ

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