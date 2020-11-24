Минпромторг попросил регионы увеличить долю российских лекарств в закупках

Минпромторг просит «подтвердить возможность установления квоты» для лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, от годового объема закупок в 40% до 2023 года.

Минпромторг России направил в региональные правительства письмо об установлении квот в отношении закупок российских препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Ведомство настаивает, что их доля в стоимостном выражении должна составить 40% в ближайшие три года. Сейчас она оценивается в 32%. Письмо в органы исполнительной власти, датированное 19 ноября, есть в распоряжении «ФВ». Подлинность документа подтвердили сразу несколько источников в крупных компаниях-производителях. Для уточнения необходимых вопросов «ФВ» направил запрос в Минпромторг.

В документе, подписанном первым заместителем министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом, сказано, что размеры квот в отношении госзакупок лекарств, произведенных в России и странах ЕАЭС, должны быть определены ведомством до 23 ноября 2020 года. В связи с этим Минпромторг просит «подтвердить возможность установления квоты по коду ОКПД2 21.2 для лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, от годового объема закупок в 40% в 2021, 2022 и 2023 годах».

В действующий перечень включено 758 МНН, из которых 614 МНН (81%) находятся в различных стадиях производства на территории России. Из них по 538 МНН (71% от наименований общего перечня) «осуществляются стадии производства готовой лекарственной формы и выше», сказано в письме.

По оценке Минпромторга, доля отечественных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила 31% в 2019 году и 31,89% в первом полугодии 2020. В натуральном выражении эта доля оценивается в 76,71% и 78,83% соответственно.

«Квоты устанавливаются не по субъектам, а по конкретным заказчикам. И если медорганизациям в амбулаторном звене не составит труда достичь показателя в 40%, то для учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, это будет сложно», — говорит независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров.

Ольга Коберник

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