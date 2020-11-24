Заведующего аптекой в Приморье задержали за сбыт сильнодействующих веществ

Во Владивостоке задержан руководитель аптечного учреждения, продававший сильнодействующие препараты без рецепта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, аптека закрыта.

Заведующего аптекой во Владивостоке задержали за сбыт сильнодействующих веществ. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в ходе обыска изъяли более 250 флаконов тропикамида и около 2000 капсул прегабалина. Суммарная масса запрещенных к незаконному обороту сильнодействующих веществ составила более 3,5 кг, сообщили в пресс-службе управления МВД.

«На большей части изъятых лекарственных препаратов, предназначенных для сбыта наркозависимым лицам Первомайского района города Владивостока, были срезаны серийные номера и удалены упаковки. Розничная цена на сильнодействующие препараты достигала порядка 1500-2000 тыс. руб. за флакон или блистер. Это превышает среднюю розничную стоимость медикаментов на территории Владивостока в десятки раз», — сказано в пресс-релизе.

В отношении мужчины, имя которого не сообщается, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами). Ему грозит тюремный срок до трех лет.

16 ноября по итогам заседания в Cовбезе МВД предоставило информацию, согласно которой в России удалось изменить ситуацию с аптечной наркоманией в лучшую сторону. Совместные проверки МВД России и Росздравнадзора выявили в каждой десятой аптеке административные правонарушения, заявили представители ведомства на заседании Совбеза.

Ольга Коберник

pharmvestnik