Аптечная сеть «Вита-Плюс» присоединилась к PharmaSpace

Аптечная сеть «Вита-Плюс», в которой насчитывается более 190 розничных точек, расположенных в таких регионах, как Кавказские Минеральные Воды, Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ, начинает работу с фармпроизводителями напрямую через интернет-платформу прямых контактов и контрактов PharmaSpace.

Все производители лекарственных препаратов, БАД и изделий медицинского назначения, сотрудничающие с PharmaSpace, могут опубликовать в адрес аптечной сети свои уникальные привлекательные оферты для установления прямых контрактных отношений.

Сборку и поаптечную поставку осуществит основной логистический партнер проекта ГК «Сантэнс». Территориальное расширение розничного охвата будет обеспечено увеличивающимися мощностями «Сантэнса» в сегменте фулфилмента.

«Северный Кавказ давно и не случайно считается всероссийской здравницей, — подчеркнул собственник и генеральный директор АС «Вита-Плюс» Жан Гончаров. — В нашем регионе особое внимание уделяется поддержанию и восстановлению здоровья как местных жителей, так и гостей наших разнообразных курортов. Важной составляющей частью является и лекарственное обеспечение в аптеках региона. Наша сеть подключилась к системе PharmaSpace для того, чтобы продолжить уверенное развитие в вопросах своевременного наличия лекарств в аптеках при соблюдении адекватных цен на них».

«Эта платформа позволяет аптечным сетям и фармацевтическим производителям успешно решать проблемы деффектуры, взаиморасчетов, маржинальности продаж и гибкости в сервисе, — сказал генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. — Мы рады, что теперь такая известная аптечная сеть, как «Вита-Плюс», сможет напрямую общаться с активными производителями аптечного ассортимента для обеспечения прозрачных контактов и эффективных контрактов, как в вопросах маркетинга, так и вопросах прямых поставок в аптечные сети».

Источник: ГК «Сантэнс»

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