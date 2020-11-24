В PharmaTrace поделились практическим опытом повышения качества сервиса

PharmaTrace в качестве партнера приняла участие в ежегодной Международной конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики» (Quality PharmLog-2020). Руководитель службы обеспечения качества Юлия Быстрицкая в своем выступлении раскрыла тему «GxP требования к провайдеру IT-услуг. Валидация SaaS».

Команда PharmaTrace за последние два года провела глубокий анализ требований по качеству, поступивших от заказчиков за это время. «По итогам проведенного анализа мы разработали шаблон Соглашения по качеству, который мы готовы предложить своим партнерам для обсуждения, — сообщила Юлия Быстрицкая. — Разработанное соглашение включает в себя требования на основе международных стандартов — это общесистемные требования к стандартной процедуре контроля качества сервиса, такие как обучение персонала, управление поставщиками; требования по информационной безопасности, а также требования, относящиеся к GxPSupport — поддержке наших заказчиков, производителей фармацевтической продукции по вопросам валидации информационных систем компании».

С учетом ситуации, сложившейся на фармацевтическом рынке в последнее время, процесс технической поддержки является ключевым с точки зрения удовлетворенности заказчиков, добавила она. Для повышения эффективности данного процесса приняты необходимые меры: увеличение численности персонала, организация обучения новых сотрудников, регламентация деятельности отдела сопровождения ПО.

Директор по продукту PharmaTrace Дмитрий Баглей разработал специализированный обучающий курс лекций для новых сотрудников, который включает достаточно серьезный объем информации, так как сотрудник отдела технической поддержки (Support) должен понимать требования фармацевтической отрасли, обладать базовыми знаниями в логистике, быть квалифицированным IT-специалистом, а также ориентироваться в нормативной документации фармотрасли и СМДЛП.

«В современном фармацевтическом бизнесе разработка и производство лекарственного препарата далеко не единственный важный момент, — отметил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», в которую входит проект PharmaTrace, Герман Иноземцев. — Вопросы качественного, надежного, оптимального хранения и перемещения востребованных лекарственных препаратов также относятся к ключевым функциям. Мы обеспечиваем эффективное, точное и безопасное перемещение как самой продукции пациенту-потребителю, так и информации, получаемой всеми компаниями в системе движения лекарственных препаратов в России. Как показывают практика и реалии нашей деловой жизни — с вводом в эксплуатацию системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) российская фармацевтическая отрасль полностью включилась в цифровую революцию информационных технологий. Мы проходим все бури и передряги, обычно связанные с революционными изменениями».

PharmaTrace — это «компания, которая с помощью своих инструментов и продуктов облегчает и ускоряет процесс перестройки и перезапуска стабильной системы обеспечения безопасности, качества и продвижения лекарственных препаратов во все уголки страны, как в физическом плане, так и в неотъемлемом информационном обеспечении», — заключил он.

Источник: PharmaTrace

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