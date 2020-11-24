«Бебиг» вложила 150 млн рублей в серийное производство микросфер с иттрием для терапии опухолей печени

Научно-производственная компания «Бебиг» начала серийное производство наноструктурированных микросфер на основе иттрия-90 для радиотерапии первичных и метастатических опухолей печени. Обновленное регудостоверение на медизделие с адресами производства в Дубне и Томске компания получила 17 ноября, объем инвестиций в серийное производство составил 150 млн рублей. Научно-производственная компания «Бебиг» начала серийное производство наноструктурированных микросфер на основе иттрия-90 для радиотерапии первичных и метастатических опухолей печени. Обновленное регудостоверение на медизделие с адресами производства в Дубне и Томске компания получила 17 ноября, объем инвестиций в серийное производство составил 150 млн рублей.

Иттрий-90 – искусственный радиоактивный изотоп, который широко используется в лучевой терапии. Он испускает бета-лучи и может использоваться в виде шариков диаметром 1 мм, которые размещаются вблизи опухоли или непосредственно вводятся в нее в специальном растворе, вызывая разрушение опухолевых клеток.

По данным компании, ежегодно в России регистрируется порядка 8 тысяч случаев заболеваний первичным раком печени, при этом радикальная терапия возможна лишь в 20% случаев. Использование микросфер с источником позволяет остановить рост опухоли у большинства пациентов и увеличить продолжительность жизни в четыре-пять раз по сравнению с другими методами лечения. По предварительным оценкам, ежегодная потребность российских клиник в микросферах, содержащих иттрий-90, составляет порядка 1 тысячи индивидуальных доз.

Компания «Бебиг» с 2008 года занимается внедрением на российский рынок инновационных методов лечения онкологических заболеваний, специализация компании – низкодозная брахитерапия на основе йода-125 рака предстательной железы.

Инвестпроект о создании производства микроисточников с иттрием-90 был подан в Минпромторг в 2014 году.

В апреле 2018 года Фонд развития промышленности одобрил заявку компании «Бебиг» на выдачу льготного займа в размере 100 млн рублей на создание производства медицинских изделий для терапии онкозаболеваний печени. Тогда общий объем инвестиций в проект оценивался в 208,7 млн рублей, а производство планировалась создать в подмосковной Дубне.

По данным СПАРК-Интерфакс, первоначально бенефициарами компании выступали ООО «Сантис» (доля в 50%), «Роснано» (35%), еще 15% было в собственности у бельгийской Eckert & Ziegler Bebig SA. В 2015 году «Роснано» вышла из капитала компании, по состоянию на 2020 год 100% ООО «Бебиг» владеет ЗАО «НаноБрахиТек». Компания показала выручку в 2019 году 881,9 млн рублей, чистая прибыль составила 271,3 млн рублей.

Фото: rusnano.com

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