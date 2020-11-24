Путин утвердил выделение средств на лечение детей с редкими заболеваниями за счет повышения НДФЛ до 15%

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября 2020 года подписал федеральный закон №372-ФЗ о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, который повысил ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млн рублей, которые пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Об инициативе повышения налогообложения для выделения средств на «лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций» Владимир Путин сообщал 23 июня. Тогда он отметил, что необходимо создать эффективный механизм без бюрократии.

В финансово-экономическом обосновании к федеральному закону уточняется, что увеличение налоговой ставки приведет к поступлению налогов в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 – 68,5 млрд рублей. Данные ассигнования уже зарезервированы при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

Налоговая ставка в размере 13% сохранится для доходов физлиц от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год будут облагаться НДФЛ в размере 15%.

Численность пациентов с орфанными заболеваниями в России оценивается в 17 тысяч человек. В июле Владимир Путин поручил региональным властям в 2021-м и последующих годах не снижать уровень расходов на закупку препаратов, медицинских изделий и средств для реабилитации для детей с хроническими жизнеугрожающими, в том числе орфанными, заболеваниями. Лекарственное обеспечение таких пациентов является большой нагрузкой для регионов из-за высокой стоимости необходимых препаратов.

Обеспеченность регионов необходимым лечением орфанных пациентов в 2020 году по «Перечню-24» останется на уровне 2018 года и составит 58% от числа включенных в федеральный регистр. Это следует из ежегодного бюллетеня экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья по орфанным заболеваниям. Регионам не удалось перенаправить на лекобеспечение своих орфанных пациентов средства, которые высвободили от перевода семи редких нозологий, на федеральный уровень.