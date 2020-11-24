«Хирана+» инвестирует в развитие производства медоборудования 66 млн рублей

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Хирана+» вложит в развитие производства медицинского оборудования 66 млн рублей: 26 млн рублей уже направлено, еще 40 млн инвестируют до 2022 года. Средства позволят увеличить мощности производства до 288 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Хирана+» вложит в развитие производства медицинского оборудования 66 млн рублей: 26 млн рублей уже направлено, еще 40 млн инвестируют до 2022 года. Средства позволят увеличить мощности производства до 288 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

«Хирана+» с 2019 года запустила производство аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Сейчас компания занимает 10% на отечественном рынке аппаратов ИВЛ и 7% на рынке наркозно-дыхательных аппаратов. На сегодняшний день мощности предприятия позволяют выпускать свыше 300 единиц медицинского оборудования в год.

«Инвестиции в развитие производства позволят новому резиденту технополиса через три года увеличить мощности производства до 288 аппаратов ИВЛ и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год. Для этого в следующем году на предприятии планируется увеличить количество рабочих почти в два раза – с 23 до 37 человек», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

К концу 2022 года компания планирует начать серийный выпуск симуляторов работы легких, дезинфекционных рамок, оборудования для дезинфекции товаров и модульных мониторов. Таким образом суммарный объем производства дезинфицирующего оборудования достигнет 800 единиц техники ежегодно.

Компания «Хирана+» в августе 2020 года объявила о планах выпустить первую партию симуляторов дыхания для обучения работе на аппаратах ИВЛ – аппарат VentiSim, который был разработан на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Один аппарат обойдется в 10 тысяч евро, что дешевле аналогов в десять раз.

Компания «Хирана+» является производителем медоборудования, наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ в ОЭЗ «Технополис Москва». По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2019 год составила 37,2 млн рублей, чистый убыток – 17,3 млн рублей.

Фото: technomoscow.ru

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