«Петровакс» и «Интеллоджик» исследуют препарат Лонгидаза® в отношении COVID-19

Проект по исследованию препарата запускается на платформе искусственного интеллекта Botkin.AI

Совместный проект компаний «Петровакс» и «Интеллоджик» по тестированию эффективности и безопасности препарата Лонгидаза® является первым в России и одним из первых в мире, в процессе которого применяются технологии искусственного интеллекта для определения степени поражения легких, в том числе в динамике у пациентов, перенесших COVID-19. Проект по исследованию препарата запускается на платформе искусственного интеллекта Botkin.AI.

Многоцентровое наблюдательное исследование направлено на оценку эффективности и безопасности оригинального препарата Лонгидаза® при профилактике и лечении серьезных осложнений от перенесенного заболевания COVID-19 — пневмофиброза, которые приводят к дыхательной недостаточности. Исследование проходит в 14 клинических центрах России и Казахстана с участием 200 добровольцев.

В состав препарата Лонгидаза входит уникальный фермент гиалуронидаза, который способен устранять избыток гиалуроновой кислоты, предотвращая образование фиброзной ткани в легких и способствуя существенному улучшению общего состояния пациентов, в частности, перенесших коронавирусную инфекцию, у которых наблюдается дыхательная недостаточность.

Михаил Цыферов, президент «Петровакс»: «В условиях пандемии наша компания развернула масштабную исследовательскую программу препаратов, которые могут помочь в профилактике и терапии COVID-19, а также улучшить качество жизни пациентов, уже перенесших коронавирусную инфекцию. Мы рады объявить о сотрудничестве c компанией Интеллоджик в рамках многоцентрового наблюдательного исследования препарата Лонгидаза®, благодаря чему стало возможно использование инновационной платформы Botkin.AI на базе искусственного интеллекта. Это партнерство позволит повысить объективность результатов исследования, основанных на параллельной и независимой сравнительной оценке влияния препарата на выраженность поражения легких».

Продукт Botkin.AI измеряет процент поражения легких до десятых долей, что позволяет получать максимально объективные результаты исследования КТ, имеет широкую сферу применения и может быть использован при клинических испытаниях препаратов против коронавируса. Использование продукта Botkin.AI в исследовании позволит таргетно выделять пациентов, которым данная терапия будет наиболее эффективной.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик»: «Условия новой реальности, связанной с COVID-19, диктуют необходимость быстрой адаптации компаний, работающих в сфере медицинских технологий. Нам удалось за короткий срок добавить к уже имеющимся решениям по ранней диагностике рака молочной железы и рака легких качественный продукт по детектированию признаков поражения легких, характерных для COVID-19, с возможностью наблюдения изменений в динамике. Наш продукт по-настоящему эффективен не только для повседневной работы врачей-рентгенологов, с учетом возросшей нагрузки и кратно увеличивающегося количества исследований органов грудной клетки, но и в рамках клинических испытаний ведущих фармакологических компаний. Мы рады сотрудничеству с компанией «Петровакс» и, надеемся, что текущий проект является первым шагом к масштабному партнерству для помощи пациентам по всему миру».

gmpnews