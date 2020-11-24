Фармрынку и его участникам потребуются новые точки роста

Начиная с сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией поползла вверх, а в ноябре уже один за другим фиксируются абсолютные максимумы, как в крупных городах, так и в целом по России.Закономерно с ростом количества случаев заболевания активизировался и спрос на отдельные «коронаспецифичные» препараты. Этот сценарий в целом прогнозировался, участники рынка на всех этапах товародвижения, в т.ч. в опте, готовились к росту заболеваемости, связанному с завершением сезона отпусков и стартом учебного года, но в ситуацию внесла коррективы система маркировки. В итоге фармрынок столкнулся с тяжелым кризисом дефектуры, все последствия которого до сих пор решить не удаётся. В каком-то смысле ажиотажный спрос не столько стимулировал рост выручки российских оптовиков, сколько потенцировал нагрузку и трудозатраты, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®, представляя рейтинг российских дистрибьюторов по итогам 1-3 кв. текущего года.
Но это в известном смысле тактические проблемы, помимо них отрасль пытается решить и стратегические задачи. Реальное завершение пандемии можно связывать только с масштабной вакцинацией и здесь помимо нюансов масштабирования производства потребуется обеспечить и качественно иной уровень логистики. А это и особенности температурных режимов хранения существующих вакцин, и принципиально иная масштабность задачи. Разумеется, интересен ещё и финансовый аспект, фактически за очень короткий срок будет формироваться абсолютно новый и весьма внушительный по объёму сегмент рынка, финансирование которого будет обеспечиваться за счёт государственных средств.
Госсегмент и так в последние два года развивается темпами, значительно превышающими динамику розничного рынка. И хотя последний в текущем году серьёзно подтянулся за счёт коронавирусных реалий, но в целом резервы в этом направлении почти исчерпаны, стрессовое потребление всегда оборачивается обвалом активности, тем более, что доходы населения в результате весеннего локдауна фактически обрушились.
Эффект реализации «Нацпроекта» на динамику рынка в будущем году тоже скорее всего начнёт нивелироваться, розница вряд ли в состоянии стать не то что драйвером, здесь даже о тихой гавани речь уже не идёт. Так что рынку и его участникам потребуются новые точки роста, и здесь ставка на участие в программе вакцинопрофилактики едва ли не единственный для оптового бизнеса шанс в будущем году продолжить развитие.
Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2020 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1-3 кв. 2020
|1-3 кв. 2019
|1
|Пульс
|Химки
|13,3
|14,7
|2
|Протек*
|Москва
|13,0
|14,6
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,3
|13,2
|4
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|5,1
|5,1
|5
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|4,8
|4,1
|6
|Р-Фарм
|Москва
|4,4
|4,7
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,0
|3,3
|8
|Биотэк
|Москва
|2,4
|2,6
|9
|ПрофитМед
|Москва
|2,0
|2,2
|10
|Джи Ди Пи
|Москва
|1,9
|2,6
|11
|Ирвин 2
|Москва
|1,8
|1,1
|12
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,7
|1,9
|13
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,6
|1,5
|14
|Ланцет
|Москва
|1,4
|1,3
|15
|АСФАДИС
|Москва
|1,3
|0,9
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов