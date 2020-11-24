Фармрынку и его участникам потребуются новые точки роста

Начиная с сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией поползла вверх, а в ноябре уже один за другим фиксируются абсолютные максимумы, как в крупных городах, так и в целом по России.Закономерно с ростом количества случаев заболевания активизировался и спрос на отдельные «коронаспецифичные» препараты. Этот сценарий в целом прогнозировался, участники рынка на всех этапах товародвижения, в т.ч. в опте, готовились к росту заболеваемости, связанному с завершением сезона отпусков и стартом учебного года, но в ситуацию внесла коррективы система маркировки. В итоге фармрынок столкнулся с тяжелым кризисом дефектуры, все последствия которого до сих пор решить не удаётся. В каком-то смысле ажиотажный спрос не столько стимулировал рост выручки российских оптовиков, сколько потенцировал нагрузку и трудозатраты, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®, представляя рейтинг российских дистрибьюторов по итогам 1-3 кв. текущего года.

Но это в известном смысле тактические проблемы, помимо них отрасль пытается решить и стратегические задачи. Реальное завершение пандемии можно связывать только с масштабной вакцинацией и здесь помимо нюансов масштабирования производства потребуется обеспечить и качественно иной уровень логистики. А это и особенности температурных режимов хранения существующих вакцин, и принципиально иная масштабность задачи. Разумеется, интересен ещё и финансовый аспект, фактически за очень короткий срок будет формироваться абсолютно новый и весьма внушительный по объёму сегмент рынка, финансирование которого будет обеспечиваться за счёт государственных средств.

Госсегмент и так в последние два года развивается темпами, значительно превышающими динамику розничного рынка. И хотя последний в текущем году серьёзно подтянулся за счёт коронавирусных реалий, но в целом резервы в этом направлении почти исчерпаны, стрессовое потребление всегда оборачивается обвалом активности, тем более, что доходы населения в результате весеннего локдауна фактически обрушились.

Эффект реализации «Нацпроекта» на динамику рынка в будущем году тоже скорее всего начнёт нивелироваться, розница вряд ли в состоянии стать не то что драйвером, здесь даже о тихой гавани речь уже не идёт. Так что рынку и его участникам потребуются новые точки роста, и здесь ставка на участие в программе вакцинопрофилактики едва ли не единственный для оптового бизнеса шанс в будущем году продолжить развитие.

Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1-3 кв. 2020 1-3 кв. 2019 1 Пульс Химки 13,3 14,7 2 Протек* Москва 13,0 14,6 3 Катрен Новосибирск 11,3 13,2 4 Фармкомплект Н. Новгород 5,1 5,1 5 ФК Гранд Капитал Москва 4,8 4,1 6 Р-Фарм Москва 4,4 4,7 7 БСС С.-Петербург 3,0 3,3 8 Биотэк Москва 2,4 2,6 9 ПрофитМед Москва 2,0 2,2 10 Джи Ди Пи Москва 1,9 2,6 11 Ирвин 2 Москва 1,8 1,1 12 Авеста Фармацевтика Москва 1,7 1,9 13 Агроресурсы Кольцово 1,6 1,5 14 Ланцет Москва 1,4 1,3 15 АСФАДИС Москва 1,3 0,9 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews