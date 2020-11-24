Фармрынку и его участникам потребуются новые точки роста » Минздрав РФ исключил из государственного реестра пять импортных лекарств Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра пяти лекарственных средств, среди которых противоопухолевый препарат и противоопухолевый антибиотик. Все решения приняты на основании подачи заявлений владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных юридических лиц. Бактоклав® (амоксициллин + [клавулановая кислота]) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг + 31,25 мг/5мл, 250 мг + 62,5/5 мл, 400 мг + 57 мг/5 мл; регистрационное удостоверение ЛП-003951 от 09.11.2016 г. выдано АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), производит препарат компания «Микро Лабс Лимитед» (Индия). Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия с ингибитором бета-лактамаз, назначается для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний.

(амоксициллин + [клавулановая кислота]) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг + 31,25 мг/5мл, 250 мг + 62,5/5 мл, 400 мг + 57 мг/5 мл; регистрационное удостоверение ЛП-003951 от 09.11.2016 г. выдано АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), производит препарат компания «Микро Лабс Лимитед» (Индия). Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия с ингибитором бета-лактамаз, назначается для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Наклофен (диклофенак) — суппозитории ректальные, 50 мг; держателем регистрационного удостоверения П N013166/02 от 14.08.2008 г. и производителем препарата является АО «КРКА, д.д., Ново место» из Словении. Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), назначается при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

(диклофенак) — суппозитории ректальные, 50 мг; держателем регистрационного удостоверения П N013166/02 от 14.08.2008 г. и производителем препарата является АО «КРКА, д.д., Ново место» из Словении. Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), назначается при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Эписиндан (эпирубицин) — лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг; регистрационное удостоверение ЛС-002669 от 29.12.2011 г. выдано «Актавис Групп АО» (Исландия), производителем является компания «Синдан-Фарм С.К. С.р.Л.» (Румыния). Противоопухолевый антибиотик, назначается как в монотерапии, так и в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами.

(эпирубицин) — лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг; регистрационное удостоверение ЛС-002669 от 29.12.2011 г. выдано «Актавис Групп АО» (Исландия), производителем является компания «Синдан-Фарм С.К. С.р.Л.» (Румыния). Противоопухолевый антибиотик, назначается как в монотерапии, так и в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами. Цисплатин-Тева (цисплатин) — лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 10 мг, 50 мг; держателем регистрационного удостоверения П N011590/01 от 29.08.2008 г. является «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), производителем лекарственного средства является «Фармахеми Б.В.» из Нидерландов. Противоопухолевый препарат используется в составе схем комбинированной химиотерапии, широко применяется при лечении солидных опухолей.

(цисплатин) — лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 10 мг, 50 мг; держателем регистрационного удостоверения П N011590/01 от 29.08.2008 г. является «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), производителем лекарственного средства является «Фармахеми Б.В.» из Нидерландов. Противоопухолевый препарат используется в составе схем комбинированной химиотерапии, широко применяется при лечении солидных опухолей. Зенхейл® (мометазон + формотерол) — аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг + 5 мкг/доза, 100 мкг + 5 мкг/доза, 200 мкг + 5 мкг/доза; регистрационное удостоверение ЛП-001907 от 16.11.2012 г. выдано ООО «МСД Фармасьютикалс» (Россия), производится препарат компанией MSD — «Мерк Шарп и Доум Корп.» в США. Бронходилатирующиее комбинированное средство, назначается в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы. Отметим, что среди всех перечисленных лекарственных средств, в государственном реестре не обнаружено больше записей с МНН мометазон + формотерол, т.е. препаратов именно с такой комбинацией активных веществ, как у лекарственного средства Зенхейл®, на российском рынке больше нет. Все остальные препараты имеют зарегистрированные аналоги и производятся, в том числе, на российских площадках. gmpnews