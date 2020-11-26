Правительство опубликовало поправки в порядок регистрации применяемых при ЧС лекарствах

Правительство опубликовало поправки в постановление № 441, в соответствии с которыми продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств, применяемых для лечения больных с Covid-19.

Правительство разместило сегодня на сайте официального опубликования правовых актов постановление № 1832 от 16.11.2020, которым вносятся поправки в постановления РФ № 441 от 03.04.2020. Этим документом установлены особые условия регистрации лекарственных препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции.

Согласно новому постановлению, теперь регистрационные удостоверения на лекарственные препараты от COVID-19, зарегистрированные по упрощенной схеме в соответствии с постановлением № 441, действительны до 1 января 2022 года. Они подлежат замене до 1 января 2021 года без прохождения процедуры госрегистрации.

Этот же порядок распространяется на временное обращение на территории РФ незарегистрированного препарата и разрешенного для применения за рубежом.

Решения о госрегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, принятые в соответствии с постановлением № 441, действительны до 1 января 2022 года.

В июле «ФВ» писал, что на повышение цен на лекарства, применяемые во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, подали заявки 13 производителей. Восемь фармкомпаний смогли обосновать рост стоимости их лекарств, в результате чего цены выросли на 30–200%. В частности, подорожали парацетамол, амброксол и гепарин натрия.

Заявление о пересмотре цены фармкомпании могут подать в рамках постановления № 441. Документ позволяет производителям повысить стоимость лекарства из Перечня ЖНВЛП, используемого во время эпидемий, в случае возникновения его дефектуры.

Елена Сидорова

pharmvestnik