«Ирвин 2» за I–III кварталы 2020 года увеличил оборот на 25%

За 9 месяцев 2020 года фармдистрибьютор «Ирвин 2» увеличил объем продаж на 25% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Фокусным направлением развития компании по-прежнему остаются государственные закупки федерального и регионального уровней, в том числе по программе 14 высокозатратных нозологий.

Результаты продаж за 9 месяцев этого года прокомментировал генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов. «За первые три квартала наибольший прирост по продажам показали такие регионы нашего присутствия, как Сибирь и Северо-Запад, в этом году мы начали активно работать на Урале, – отметил он. – При этом основная доля поставок компании по-прежнему приходится на ЦФО. В терапевтических направлениях лидерами по доле продаж остаются онкология, кардиология и гематология. Кроме того, прирост показали препараты, включенные в схемы лечения COVID-19».

«Ирвин 2» в январе–сентябре 2020 года показал динамику выше, чем в среднем по рынку, и выше, чем у топ-10 дистрибьюторов. По данным аналитического агентства DSM, емкость рынка в ценах дистрибьюторов за этот период составила 1 269 млрд руб., что на 10,2% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Первая десятка дистрибьюторов за 9 месяцев 2020 года совокупно выросла на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Как отмечают аналитики, основной драйвер роста в дистрибьюторском сегменте – это государственный сектор (больничные закупки и поставки по льготным программам). Поэтому компании, которые фокусируются на госзакупках, в том числе «Ирвин 2», растут более высокими темпами и показывают максимальные приросты в своем сегменте.

Источник: «Ирвин 2»

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