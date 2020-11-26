РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» в 95%

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования продемонстрировал эффективность вакцины «Спутник V» выше 95% на 42-й день после первой инъекции, сообщили в РФПИ.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили результаты второго промежуточного анализа данных фазы III двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» при участии 40 тыс. добровольцев.

Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28-й день после получения первой инъекции (седьмой день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность «Спутник V» составила 91,4%. Эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%, сообщается в пресс-релизе РФПИ.

«Мы планируем осуществить третий промежуточный анализ данных при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев, и у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований», – приводятся слова директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран.

«Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах», – говорится в сообщении.

Прививка вакциной «Спутник V» для граждан России будет бесплатной, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

11 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.

23 ноября сообщалось, что компания AstraZeneca представила данные промежуточного анализа клинических исследований вакцины против коронавируса, которая в среднем составила 70%. Эти результаты ниже, чем у компаний Moderna и Pfizer, которые представили результаты испытаний вакцин на прошлой неделе. Препараты, основанные на механизме мРНК, продемонстрировали эффективность в 95% в случае с Pfizer и 94,5% в случае с Moderna.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

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