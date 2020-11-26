Банк России зарегистрировал допвыпуск акций аптечной сети «36,6»

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 1 622 403 848 акций ПАО «Аптечная сеть 36,6». Согласно официальному объявлению, акции будут размещены по открытой подписке. Преимущественным правом выкупа обладают акционеры, внесенные в реестр 3 августа 2020 года. Номинальная стоимость 0,64 руб. за бумагу.

Цену размещения определит совет директоров «36,6». Решение об увеличении уставного капитала принято на общем собрании акционеров 28 августа 2002 года. Сейчас уставный капитал общества разделен на 6 708 243 398 акций. Общество может разместить еще 5 291 765 602 дополнительных акций.

Предыдущая допэмиссия акций предполагала разместить 6 млрд акций по открытой подписке. Цена размещения была 5,05 руб. и 4,55 руб. за бумагу по преимущественному праву. По итогам допэмиссии в июне 2019 года размещено 4 377 596 152 акции (72,96% от запланированного объема) – 4 377 234 240 акций по открытой подписке и 361 912 акций по преимущественному праву. Компания привлекла более 22 млрд руб.

По итогам допэмиссии в число акционеров вошел инвестфонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%). Еще два крупных акционера компании – Московский кредитный банк (19,65%) и Walgreens Boots Alliance (5,21%).

Фото: facebook.com/apteka366

Елена Калиновская

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