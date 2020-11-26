В ВОЗ допустили несколько первичных случаев передачи SARS-CoV-2 от животных человеку

Вирус, вызывающий COVID-19, мог быть передан человеку разными видами животных. Кроме того, заразиться могли несколько человек сразу, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Может существовать более чем один первичный случай заражения, поскольку возможна передача [вируса] от более чем одного вида животных. Мы видим, что вирус SARS-CoV-2 находят в разных странах, например у летучих мышей, мы также видим, что существуют и другие переносчики», – заявил эксперт на пресс-конференции ВОЗ.

По его словам, вирус появился у летучих мышей и затем распространился у людей через другие виды животных-переносчиков, точный список которых пока не определен. Вирус мог передаться человеку как в результате единичного контакта, так и по итогу нескольких контактов на протяжении деятельного периода времени.

Райан приводит в пример ситуацию с норками, которые получили вирус от человека и могут передавать его как между собой, так и обратно людям. В начале ноября власти Дании заявили, что уничтожат всю популяции норок в стране, поскольку те могут распространять вирус среди людей.

Райан также заявил, что хотя рынок морепродуктов в Ухани считается точкой начала эпидемии, поскольку там был обнаружен первый случай заражения, скорее всего, первое заражение произошло не там. По его словам, для дальнейших исследований крайне важно понять, как вирус пересекает видовой барьер, то есть передается от животного к человеку.

«Можно точно сказать, что случаи заражения были и до события на рынке в Ухани. Так что действительно важная цель – установить, где вирус был передан человеку, что пока неизвестно», – отметил специалист в ходе пресс-конференции.

Определение первого случая заражения, или нулевого пациента, является важным этапом для того, чтобы понять причины и происхождение первой вспышки заболевания и чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящий момент очень сложно отследить первое заражение, поскольку у многих людей в крови уже присутствуют антитела. Также возможно, что у первого зараженного симптомы COVID-19 не проявились, что еще больше усложняет отслеживание. Об этом заведующий отделением пульмонологии в Первой больнице при Пекинском университете доктор Ван Гуанфа расказал изданию Global Times.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцинация не сможет стать заменой всех других инструментов в борьбе с COVID-19. По его словам, такие меры, как отслеживание контактов с заболевшими и тестирование на заражение должны будут применяться и после глобального распространения вакцины.

Николай Соколов

pharmvestnik