Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19 для лечения на дому

Двадцать регионов России до сих пор не заключили госконтракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На эти цели правительство выделило более 5 млрд руб.

Контракты на поставку лекарств от коронавируса для пациентов, которые лечатся на дому, не заключили двадцать регионов России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

«На вчерашний вечер из 5 млрд руб., которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены, и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет ноль», – сказала Голикова (цитата по РИА «Новости»). Она не уточнила, о каких регионах идет речь.

29 октября на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в регионы незамедлительно будет направлено более 5 млрд руб. на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Премьер-министр уточнил, что эти препараты будут предоставляться пациентам бесплатно.

28 октября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и могут лечиться амбулаторно. По его словам, на эти цели запланировано около 5 млрд руб., еще 10 млрд руб. выделят регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В начале ноября регионы получили средства из федерального бюджета на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие из них до сих пор не знают, как распорядиться деньгами, учитывая дефицит необходимых медикаментов. На помощь субъектам приходят федеральные чиновники, но такая поддержка может стоить губернаторам кресел.

Елена Сидорова

pharmvestnik