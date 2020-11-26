MSD приобрела права на «высокоэффективный» препарат от тяжелой формы COVID-19

MSD приобрела компанию OncoImmune за 425 млн долл. и права на препарат CD24Fc, который продемонстрировал эффективность в борьбе с тяжелой формой COVID-19. Сотрудничество поможет OncoImmune производить лекарственное средство в большом количестве на производственных мощностях MSD.

Фармпроизводитель MSD (в США и Канаде – Merck & Co) заявил о приобретении биофармацевтической компании OncoImmune за 425 млн долл., получив права на препарат CD24Fc, который показал, как утверждается, «поразительные результаты» при его испытаниях на пациентах, госпитализированных с COVID-19. Сделка будет закрыта до конца этого года. MSD станет миноритарным акционером новой организации, владельцами которой являются нынешние руководители OncoImmune, и инвестирует в нее 50 млн долл. OncoImmune получит право на выплаты от продаж препарата.

В результате проведения заключительной стадии клинического исследования CD24Fc продемонстрировал способность снижать риск развития дыхательной недостаточности и летального исхода более чем на 50% у госпитализированных пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная поддержка.

В ходе исследования проводилась оценка эффективности CD24F в комплексе со стандартной терапией, которая включает применение ремдесивира и дексаметазона, и лечение только ремдесивиром и дексаметазоном. Данные, полученные на примере 203 участников испытания, показали, что вероятность улучшения клинического состояния пациентов увеличивалась на 60%, если они принимали CD24Fc.

Решение о приобретении компании было принято в связи с проблемами с поставками препарата, поскольку OncoImmune является небольшой компанией, которая не сможет производить и доставлять достаточное количество лекарственного средства. MSD выделит часть своих производственных мощностей для производства препарата. Однако поставки начнутся лишь в середине следующего года, пока не будут сделаны достаточные запасы. По этой же причине компания пока не будет подавать запрос в регуляторы на одобрение.

CD24Fc привлек внимание главного научного руководителя государственной программы по вакцинации населения США от COVID-19, известной как Warp Speed. Монсеф Слауи отметил, что препарат предотвращает гиперактивацию иммунной системы, этот фактор и служит причиной его эффективности. Как поясняется, гиперактивакция вызывает еще большие проблемы, чем коронавирус. CD24Fc подавляет ранний иммунный ответ.

Кроме того, MSD приобрела OncoImmune, так как CD24Fc показал возможность бороться с болезнью «трансплантат против хозяина», опасной иммунной реакцией, которая может произойти после трансплантации костного мозга.

MSD не в первый раз осуществляет покупку компаний, имеющих разработки в области борьбы с COVID-19. В июне этого года компания приобрела австрийского производителя Themis и его вакцину против кори для разработки на ее основе вакцины от коронавируса. В сентябре компания заявила, что начала испытания своей экспериментальной вакцины от COVID-19. В июле MSD также подписала договор о сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics по разработке противовирусного препарата EIDD-2801 в качестве средства для лечения COVID-19.

Фото: OncoImmune.com

Владимир Заболотских

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