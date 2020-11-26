Евросоюз планирует ослабить законодательство в отношении дженериков

Еврокомиссия планирует упростить доступ пациентов к дженерикам дорогих лекарственных препаратов. Это может сказаться на доходах крупных фармацевтических компаний.

Еврокомиссия планирует сделать дженериковые препараты более доступными. Это делается для того, чтобы предотвратить дефицит лекарств, наблюдавшийся во время первой волны коронавируса весной этого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

«Еврокомиссия рассмотрит целевую политику, которая будет способствовать усилению конкуренции со стороны дженериков и биоаналоговых препаратов», – говорится в документе.

ЕС будет активнее применять свои антимонопольные правила, чтобы помешать крупным фармкомпаниям – держателям патентов «препятствовать выходу на рынок или увеличению продаж более доступных лекарств от конкурентов – производителей дженериков и биоаналоговых препаратов».

Также в 2022 году Евросоюз может принять ряд мер для поддержки дженериков. Это устранение барьеров, задерживающих их выход на рынок, расширение использования таких препаратов системами здравоохранения, а также введение более четких требований к испытаниям патентуемых медикаментов, чтобы облегчить регистрацию дженериков.

Еврокомиссия также заявляет, что к 2022 году могут быть пересмотрены стимулы и обязательства для фармацевтических компаний. Они будут более тесно увязаны с требованиями для таких фирм расширить географию распространения препаратов и способствовать конкуренции на рынке.

Это может потребовать от производителей лекарств сделать свои запатентованные лекарства доступными во всех 27 странах ЕС, в противном случае они получат меньший срок действия на свою интеллектуальную собственность. В настоящее время небольшие страны часто не попадают в поле зрения крупных производителей лекарств, поскольку они приносят меньше прибыли.

Среди лекарств, находящихся в дефиците или отсутствующих в ЕС, – антибиотики, лекарства для детей и от редких болезней. По оценкам Еврокомиссии, на сегодняшний день в Евросоюзе не хватает препаратов для лечения 95% редких заболеваний.

Дефицит в Евросоюзе усугубился во время первой волны пандемии на фоне запретов на экспорт и других торговых ограничений. Когда Индия ограничила экспорт парацетамола, обезболивающее временно исчезло с прилавков во многих странах ЕС.

В документе указано, что в 2022 году будут введены меры для усиления «стратегической автономии» ЕС в области медикаментов, включая систему более раннего уведомления о дефиците и более тщательную методику отчетности по запасам лекарств.

Николай Соколов

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