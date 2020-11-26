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Росздравнадзор разработал процедуру хранения и перевозки вакцины против COVID-19

Росздравнадзор разработал типовой образец стандартной операционной процедуры по хранению и транспортированию вакцины против COVID-19. Дистрибьютор может доработать процедуру с учетом особенностей обращения таких препаратов на отдельно взятом аптечном складе.

Росздравнадзор подготовил для организаций оптовой торговли лекарствами типовой образец стандартной операционной процедуры по хранению и перевозке (транспортированию) иммунобиологического лекарственного препарата (ИЛП) — вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Право работы с вакциной имеют сотрудники, допущенные руководителем организации.

Для обеспечения надлежащего хранения вакцины используются следующие виды оборудования:

  • оборудование для хранения ИЛП:
  • холодильные камеры (комнаты);
  • морозильные камеры (морозильники);
  • оборудование для транспортирования ИЛП:
  • специальные авторефрижераторы;
  • термоконтейнеры;
  • медицинские сумки-холодильники;
  • хладоэлементы;
  • термоиндикаторы (терморегистраторы);
  • оборудование для мониторинга температурного режима хранения и регистрации отклонений температурного режима при хранении и транспортировке ИЛП:
  • терморегистраторы;
  • термометры;
  • термоиндикаторы;
  • и другое (упаковочные материалы и т.д.).

В письме Росздравнадзора указано, что организация оптовой торговли лекарствами может доработать эту операционную процедуру с учетом особенностей обращения иммунобиологического лекарственного препарата конкретно на отдельно взятом аптечном складе.

В России сейчас официально зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. О регистрации первой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 11 ноября Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.
Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова
pharmvestnik

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25 ноября, 2020 | Просмотров: 95