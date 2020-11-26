Росздравнадзор разработал процедуру хранения и перевозки вакцины против COVID-19

Росздравнадзор разработал типовой образец стандартной операционной процедуры по хранению и транспортированию вакцины против COVID-19. Дистрибьютор может доработать процедуру с учетом особенностей обращения таких препаратов на отдельно взятом аптечном складе.
Росздравнадзор подготовил для организаций оптовой торговли лекарствами типовой образец стандартной операционной процедуры по хранению и перевозке (транспортированию) иммунобиологического лекарственного препарата (ИЛП) — вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Право работы с вакциной имеют сотрудники, допущенные руководителем организации.
Для обеспечения надлежащего хранения вакцины используются следующие виды оборудования:
- оборудование для хранения ИЛП:
- холодильные камеры (комнаты);
- морозильные камеры (морозильники);
- оборудование для транспортирования ИЛП:
- специальные авторефрижераторы;
- термоконтейнеры;
- медицинские сумки-холодильники;
- хладоэлементы;
- термоиндикаторы (терморегистраторы);
- оборудование для мониторинга температурного режима хранения и регистрации отклонений температурного режима при хранении и транспортировке ИЛП:
- терморегистраторы;
- термометры;
- термоиндикаторы;
- и другое (упаковочные материалы и т.д.).
В письме Росздравнадзора указано, что организация оптовой торговли лекарствами может доработать эту операционную процедуру с учетом особенностей обращения иммунобиологического лекарственного препарата конкретно на отдельно взятом аптечном складе.
В России сейчас официально зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. О регистрации первой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 11 ноября Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.
Фото: sputnikvaccine.com
Елена Сидорова
pharmvestnik