РФПИ анонсировал стоимость «Спутник V» для международных рынков

Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков составит менее 10 долл., для граждан России вакцинация будет бесплатной.
Первые зарубежные поставки вакцины состоятся в январе 2021 года на основе существующих партнерских отношений с иностранными производителями. Стоимость одной дозы двухдозной вакцины «Спутник V» для международных рынков составит менее 10 долл., а для россиян вакцинация будет бесплатной, сообщает РФПИ.
Ее доставка за рубеж не потребует специальных морозильных камер. Разработчики запустили производство лиофилизированной (сухой) формы вакцины, которая хранится при температуре от 2 до 8 °C.
«Такой режим позволяет распространять вакцину на международных рынках, а также расширять ее использование в труднодоступных регионах, включая районы с тропическим климатом», – сообщает РФПИ.
Совместно с зарубежными партнерами РФПИ планирует в 2021 году произвести вакцину для более чем 500 мдн человек.
«Те клиенты, которые недавно подали заявки, смогут получить первые партии вакцины с марта 2021 года», – уточняется в пресс-релизе.
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ также объявили результаты второго промежуточного анализа данных фазы III двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» при участии 40 тыс. добровольцев. Эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции составила выше 95%, сообщили разработчики.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Елена Сидорова
pharmvestnik