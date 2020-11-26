Pfizer поставит дополнительный объем метилпреднизолона в декабре

В Pfizer отмечают повышенный спрос на производимый компанией метилпреднизолон. Компания ввезет дополнительные объемы препарата в таблетках в декабре 2020 года, а также январе-феврале 2021 года. Метилпреднизолон в форме раствора Солу-Медрол от Pfizer пока находится на перерегистрации. В Pfizer отмечают повышенный спрос на производимый компанией метилпреднизолон. Компания ввезет дополнительные объемы препарата в таблетках в декабре 2020 года, а также январе-феврале 2021 года. Метилпреднизолон в форме раствора Солу-Медрол от Pfizer пока находится на перерегистрации.

Ввозимые Pfizer объемы метилпреднизолона под ТН Медрол реализуются «в максимально короткие сроки», сообщили в компании: «Мы внимательно следим за ситуацией с наличием препарата и регулярно пересматриваем график и объемы производства, чтобы обеспечить значительно возросшую потребность».

Поставки метилпреднизолона в форме раствора Солу-Медрол, находящегося сейчас на перерегистрации, возобновятся как минимум со второй половины 2021 года.

В середине ноября пациентские организации пожаловались председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину на нехватку метилпреднизолона и преднизолона, а также дексаметазона и гидрокортизона. Препараты применяются, в частности, в лечении ревматических заболеваний и в то же время входят во временные рекомендации Минздрава по лечению, профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции.

Метилпреднизолон зарегистрирован также у «Орион Фармы», Sun Pharma. В «Орион Фарме» на запрос Vademecum не ответили, в Sun Pharma переадресовали с вопросами в Минпромторг.

Власти работают над увеличением объемов импорта метилпреднизолона в инъекционной форме, сообщал Минпромторг. Задачи создавать мощности под каждый препарат, широко не востребованный «в мирное время», не стоит, подчеркивали в ведомстве.

Фото: newvz.ru

vademec