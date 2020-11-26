Лекарства в период самоизоляции покупали онлайн 18% потребителей

В период с апреля по июль 2020 года, когда в России действовал период самоизоляции, каждый пятый житель покупал лекарства в интернете, следует из данных исследования. При этом только каждый четвертый из них покупал лекарства для лечения конкретного текущего заболевания.

Доля потребителей, покупавших лекарства в интернете в период с апреля по июль, составляет 18%. Среди них 63% заказывали и бронировали лекарства онлайн один раз в месяц или чаще. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

В качестве наиболее распространенной цели таких покупок отмечается лечение хронических заболеваний – так ответили 43,6% респондентов. 37% приобретали препараты для профилактики, а 35,5% – для планового пополнения домашней аптечки. Лишь 25,8% отметили, что покупали лекарства онлайн для лечения конкретного текущего заболевания.

В большей степени в сети лекарства приобретали для собственных нужд (77%), для взрослых членов семьи (49%), для детей и внуков моложе 16 лет (18%).

Аудитория, для которой характерно покупать лекарства в интернете, – это преимущественно замужние женщины из крупнейших городов страны со сравнительно высоким уровнем дохода. Они часто обращаются к врачу. Эту аудиторию отличает приверженность новым технологиям (55,5%), для них высоко значимы здоровье и карьера (38,1% и 37,9% соответственно).

Покупатели лекарств онлайн в целом считают интернет лучшим местом для покупок (51,3%) и зачастую готовы искать и использовать специальные предложения и скидки (75,3%). Им в большей степени, чем населению в целом, свойственно покупать новые товары из любопытства (54,5%), они более восприимчивы к рекламе в сети (58,5%) и к отзывам других людей (47,6%). Вместе с тем они готовы платить за качество (65,1%) и чаще приобретают товары зарубежных производителей (43,5%).

Исследование проводилось в России за второй квартал 2020 года. Всего было опрошено 4 806 респондентов.

Шамиль Ахметзянов

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