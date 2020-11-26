Голикова сообщила о массовой вакцинации от COVID-19 с 2021 года

Массовая добровольная вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года. До конца года планируется произвести более 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года. Она будет проводиться на добровольной основе. Сейчас нарабатывается необходимый объем препарата. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер», – сказала Голикова (цитата по РИА «Новости»).

По ее словам, сейчас выпущено в оборот более 117 тыс. доз вакцины «Спутник V». До конца года производители планируют произвести более 2 млн доз. Сейчас в первую очередь проводится вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников, сказала Голикова.

Она также отметила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ГНЦ «Вектор», и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований в Научном центре имени Чумакова. По словам Голиковой, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря.

Все вакцины от коронавируса будут включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

Елена Сидорова

pharmvestnik