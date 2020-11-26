Ремдесивир и вакцины от COVID-19 включили в ЖНВЛП

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 23 ноября подписал распоряжение об утверждении перечней на 2021 год. В перечень ЖНВЛП вошел ремдесивир, включенный в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции, и вакцины от COVID-19. Перечень ЖНВЛП расширился на 25 препаратов – до 788 наименований. Председатель Правительства России Михаил Мишустин 23 ноября подписал распоряжение об утверждении перечней на 2021 год. В перечень ЖНВЛП вошел ремдесивир, включенный в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции, и вакцины от COVID-19. Перечень ЖНВЛП расширился на 25 препаратов – до 788 наименований.

Вакцины будут включены в ЖНВЛП чуть раньше – в начале декабря 2020 года.

Ремдесивир – единственный препарат, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения коронавирусной инфекции у пациентов, нуждающихся в госпитализации. Препарат разработан Gilead Sciences. Правда, ВОЗ, базируясь на результатах исследования Solidarity, рекомендовала не применять препарат в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания.

В России ремдесивир зарегистрирован только у Gilead Sciences и «Фармасинтеза». Минздрав РФ включил препарат в свои рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19: «В соответствии с большинством случаев применения ремдесивира в клинических исследованиях на сегодняшний день, его следует использовать для лечения инфекции COVID-19 тяжелой степени у пациентов, SpO2 которых составляет 94% и менее (требуется дополнительная подача кислорода, ИВЛ, ЭКМО)».

Вакцины от COVID-19 зарегистрированы пока у НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Кроме этого, в ЖНВЛП вошли восемь противоопухолевых препаратов: авелумаб (Бавенсио от немецкой Merck), олапариб (Линпраза от AstraZeneca), пролголимаб (Фортека от Biocad), мидостаурин (Митикайд от Novartis), дурвалумаб (Имфинзи от AstraZeneca), апалутамид (Эрлеада от J&J), абемациклиб (Зенлистик от Eli Lilly), кабозантиниб (Кабометикс от Ipsen).

Также в перечень включены нусинерсен (Спинраза от Biogen) от спинальной мышечной атрофии, нейролептик луразидон (Латуда от Angelini), применяемые при бляшечном псориазе иксекизумаб (Талс от Eli Lilly) и гуселькумаб (Тремфея от J&J), препарат от ревматоидного артрита упадацитиниб (Ранвэк от AbbVie), применяемый в анестезии десфлуран (Супран от Baxter), применяемые при сахарном диабете дулаглутид (Трулисити от Eli Lilly) и ипраглифлозин (Суглат от Astellas), препарат от гепатита С велпатасвир+софосбувир (Эпклюза от Gilead), средство при легочной артериальной гипертензии селексипаг (Апбрави от J&J), раствор Йоностерил от Fresenius Kabi. Применяемый при гемофилии эмицизумаб (Гемлибра от Roche) включен и в перечень ЖНВЛП, и в перечень ВЗН.

Помимо эмицизумаба, в ВЗН вошли препарат для терапии гемофилии симоктоког альфа (Нувик от Octapharma), а также лекарство от рассеянного склероза окрелизумаб (Окревус от Roche) и талиглюцераза альфа для лечения болезни Гоше (Элисо от Pfizer).